香港新增60例確診 21人感染源頭不明
香港衛生部門今天通報，新增60 例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，本土疫情占57例，其中有21人感染源頭不明。
綜合官方香港電台等媒體報導，港府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布上述疫情數字。
此外，據報導，一名有慢性病的56歲女性患者昨天下午初步確診後，情況持續惡化，隨後去世；另一名去年底入院治療的67歲男性病患今天上午也病亡。
截至目前為止，香港病故人數累計增至173人。
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