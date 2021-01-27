快訊

搭大眾交通工具禁飲食！春節高鐵砍自由座、台鐵限120張站票

只用一槍！英軍SAS狙擊手一口氣消滅5名恐怖分子

香港新增60例確診 21人感染源頭不明

中央社 / 台北27日電
香港衛生部門今天通報，新增60 例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，本土疫情占57例，其中有21人感染源頭不明。圖／取自新華社
香港衛生部門今天通報，新增60 例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，本土疫情占57例，其中有21人感染源頭不明。圖／取自新華社

香港衛生部門今天通報，新增60 例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，本土疫情占57例，其中有21人感染源頭不明。

綜合官方香港電台等媒體報導，港府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布上述疫情數字。

此外，據報導，一名有慢性病的56歲女性患者昨天下午初步確診後，情況持續惡化，隨後去世；另一名去年底入院治療的67歲男性病患今天上午也病亡。

截至目前為止，香港病故人數累計增至173人。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

英放寬BNO移民政策 南早：令港人頭痛

紐時前記者杜斌北京被拘37天後 獲取保候審

香港突封油麻地2條街 通宵檢測330人揪出1確診

香港7天逾4成無源案 限聚令再延1周

相關新聞

英國為何病故數淪全歐洲最多？專家點出四個關鍵原因

英國染疫不治人數昨日突破10萬人，為歐洲首個新冠病故人數突破10萬的國家，研究健康不平等的英國專家麥可馬穆爵士27日列舉...

日本何時群體免疫？研究：東奧落幕後2個月後才達到

日本首相菅義偉25日針對全民接種新冠疫苗表示，「力爭」6月確保疫苗數量。但英國倫敦預測機構指出，即使日本確保得到亞洲最多...

墨西哥總統確診前曾搭商用機 當局追蹤同機民眾記者

墨西哥總統府發言人今天表示，總統羅培茲歐布拉多最初於24日感覺到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）症狀，並於結束中...

新變種病毒株 傳染特性、疫苗效力比一比

新冠病毒持續變種，目前已知就有數千種變種，但最先在英國、南非和巴西等國發現的變種病毒株具高傳染性，令人擔心疫苗可能更難對...

對抗變異病毒 專家：中國疫苗2個月能完成升級

針對新冠病毒突變可能導致現有疫苗效能下降的問題，中國疾控中心愛滋病首席專家邵一鳴日前表示，若需要對疫苗進行升級，中國的滅...

曾說不買…巴西總統改口 感謝中國疫苗

先前對中國疫苗態度反覆、並稱不會購買的巴西總統波索納洛25日連發兩條推特，感謝中國迅速批准出口疫苗活性成分。巴西近期在變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。