紀錄片回顧新冠疫情始末 指控北京延誤公開真相 

(德國之聲中文網) 英國廣播公司26日首度播出一部紀錄武漢新冠疫情前54天的紀錄片，內容揭露了更多證據，顯示中國政府在疫情爆發初期，如何試圖掩蓋新冠病毒大規模傳播的相關證據，並要求醫護人員噤聲。

在紀錄片中，一名在新冠疫情嚴重的武漢醫院工作的醫生表示，他和同事去年1月初，就懷疑新冠病毒具有高度傳染性，但卻無法向任何人發出警告。

武漢市中心醫院距離新冠病毒最早開始傳播的華南海鮮市場僅有幾公裡的距離。在該市場於2019年12月出現首起病例後，該醫院很快就被患者淹沒。報導指出，該醫院有200多名員工感染新冠病毒，包括新冠疫情的「吹哨者」李文亮在內的多名員工因感染病毒而死亡。

這名不願具名的醫生在紀錄片《54天》中提到，到了2020年1月10日，武漢中心醫院的呼吸科已經爆滿。他說：「當時醫院已經失控了，我們開始陷入恐慌。」

但醫院當局禁止他們與任何人說話，也不允許他們戴口罩，他說：「大家都知道這個病毒已在人與人之間傳染，就算是傻子也會知道。但為什麼中國政府當時說病毒沒有人傳人呢？這讓我們非常困惑，非常憤怒。」

該名醫生說，在幾周之內，武漢出現幾百個或幾千起疑似病例，但他們沒有辦法在醫院內確認或透過報告診斷。那時候，政府正式通報的確診病例只有41例。

此前其他報道顯示，中國政府高層在2020年1月20日證實新冠病毒會在人與人之間傳播前，至少有6天時間了解新冠疫情大爆發的可能性，但當時他們仍告訴民眾疫情爆發的風險很低。中國當局還被指阻止公布基因組測序結果，直到數天後張永珍教授違背禁令，將結果公布於網上。

美國病毒學家利普金（Ian Lipkin）告訴英國廣播公司，2020新年前後，當中國出現與新冠病毒相關的傳言之際，中國疾病預防控制中心（CDC）負責人高福與他聯系，表示中國當局已經確定了這種病毒，並稱新冠病毒的傳播性不強。

利普金說：「我不認為他刻意有所隱瞞。我認為他只是做了錯的評估。他應該公布一些病毒序列，並說這是我們所掌握到的資訊。」

高福拒絕接受國際媒體采訪，但他在接受中國官媒采訪時曾稱，中國當時已盡快公布病毒序列，且他從來沒有說過新冠病毒不會在人與人之間傳播。到2020年1月23日武漢全面封城時，武漢市中心醫院每天接收2500個新冠病例。

不願具名的武漢醫生向英國廣播公司表示：「有些病人是不需要死的。我們無能為力，當時的醫療資源實在太緊繃了。我相信，真實的歷史需要被紀錄下來。我們需要汲取教訓，讓這種情況不再發生。」

中國政府堅稱他們迅速公布了所有相關信息，並否認所有與掩蓋事實相關的指控。與世衛合作的美國喬治城大學的衛生法合作中心主任戈斯汀教授 (Laurence Gostin) 告訴英國廣播公司，中國沒有通報新冠病毒存在已違反國際衛生法規，而這重復了中國在2003年沙斯疫情期間，試圖掩蓋疫情與病毒相關資訊的作法。

戈斯汀說：「國家有義務誠實且透明地回答世衛組織的問題，我認為中國並未按照這個原則行事。」

世衛忽略內部專家歧見

英國廣播公司的紀錄片也紀錄了世衛組織的反應。世衛組織當時持續公開支持中國的說法，強調沒有證據顯示新冠病毒在人與人之間傳播。然而，世衛的內部專家並不這麼認為，並預告世界各國領導人該如何准備。

美聯社分享的世衛組織內部會議的洩露音頻顯示，世衛組織官員討論了與SARS疫情相似的情況，並「不斷地試圖從中國政府那邊獲得最新情況」。他們也探討了萬一發生什麼事情時，互相指控可能帶來的危險。

世衛組織的公共衛生緊急執行主任萊恩(Mike Ryan) 在2020年1月初一次內部會議上說：「聲稱沒有證據顯示新冠病毒在人與人之間傳播是不夠的。我們需要看到數據，我們需要能夠自己確定病毒傳播的地理分布丶時間線等所有資訊。」隔天，世衛組織官員再次贊揚了中國的應對措施。

目前，中國當局正在對抗該國自2020年初以來最嚴重的新冠疫情。盡管確診人數比起疫情爆發初期少很多，而一個由世衛組織科學家組成的考察團也正在武漢接受隔離，准備展開新冠病毒起源的相關調查。雖然世衛團隊成員強調溯源調查不是為了追究責任，但國際社會仍擔心中國是否會給予調查小組需要的視察空間，因為中國政府正在努力改寫病毒起源的說法。

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