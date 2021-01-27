抓住恐慌心理 假疫苗消息發災難財

正值疫情大災難時期，卻充斥不肖人士趁機發災難財！各國政府為了抗疫，都積極推動疫苗施打，但近期外媒發現，疫苗與疫情資訊卻反成詐騙人民錢財所用，英國公衛局提到，假的疫苗網站點擊流量成千上萬，官方施打疫苗都是免費的，不會像假網站要求銀行身份資訊與付款；除了假網站，美國也出現假新聞塑造恐慌，讓人民高估疫苗風險，反而不敢接受政府發配的疫苗。

詐騙行為非個案

全球防疫的口號雖然喊得響叮噹，但仍出現不肖人士的不法行為，根據《英國廣播公司》報導，英國從疫情反撲以來，詐騙網站林立，他們利用人民恐慌的心理，在假網站販賣假的疫苗、或是用假網站詐騙錢財，網路安全專家提到，近期該國網域內的假疫苗網站點閱流量驚人，初估過萬人都瀏覽過，但尚不知有多少人真的跟隨網站指示而受騙。

英國公衛局（NHS）表示，他們推行的疫苗都是免費施打，不會像假網站要求人民出示銀行帳戶資訊、個資、甚至是付款流程，NHS也警告，選擇不知名網站提供的疫苗也很危險，《英媒》指出，民眾可能花冤望錢還遇到風險，假網站會販賣假疫苗、可能還在臨床階段的疫苗、沒有防疫能力的口罩、消毒用具等。

假新聞、假資訊

這些不法行為也不是個案，去年就有數據指出，在疫情第一個高峰時期，Google每天會在全球發現1800萬個假疫情消息的詐騙郵件。英衛生部長漢考克無奈表示，全球大流行時局，更不該內耗資源，但對這些詐騙行為卻難趕盡殺絕。

除了詐騙用的假疫苗，疫情相關的假新聞、假資訊也很多，據《France24》數據顯示，互聯網瘋傳的假資訊讓本來就對當局信任度不足的少數民族，更不敢接受疫苗，72%的黑人受訪者認為「難以得到疫苗」。美國部分，《紐約時報》就發現，假資訊聲稱懷孕婦女接種疫苗會有害於嬰兒，這讓婦女誤解疫苗的風險，選擇不配合施打，就是反過來低估了疫情的威脅。

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