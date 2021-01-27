南非病毒傳染加速 醫療資源告急

南非的變種病毒造成病例和死亡人數飆升，醫療資源告急。南非的新冠變種病毒「501Y.V2」讓傳染速度大幅加速，日平均增加病例從去年12月初最低到約3000名，到近一個月日增加病例一度突破1萬5，這也造成醫療資源告急，雖然南非政府已經儘速購入約150萬劑的疫苗，但疫苗對於變種病毒的防治效用可能較低，讓南非防疫蒙上陰影。

Quartz報導，變種病毒於12月下旬出現後，被證實傳播力是以往的50%，被稱為501Y.V2，且具有多個突變型，但最關鍵的突變型「E484K」不但傳染力強，且抗體難以附著於病毒，可能會讓現行的疫苗效果大打折扣。

目前南非全國醫療資源告急，尤其集中在首都約翰尼斯堡所在的豪登省，該省從去年12月到1月，短短一個月內已經暴增10萬例病例，來到36萬確診人數，其次是知名港口開普敦所在的西開普省，目前累計已有25萬確診人數。

紐約時報報導，目前研究已證實輝瑞和Moderna的疫苗對南非變種病毒效果降低，其中Moderna的效用降低了六倍左右，雖然Moderna仍然宣稱疫苗有一定保護作用，且已經在加緊測試兩種不同的加強疫苗，以應對南非變種。

根據媒體報導，南非政府已經購入150萬劑的疫苗，預計1月底開始啟動對5900萬居民接種的計畫，2月則計劃再購入50萬劑疫苗，專門提供給醫護人員。儘管南非比起其它非洲國家，在控制疫情方面做了更大的努力，但南非依然是世界上感染人數最多的國家之一，目前總計140萬人確診，死亡超過4萬人。

為了防堵南非變種病毒，包含美國、英國、台灣等都已經啟動旅遊禁令。

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