快訊

評／立足審判之外的法官倫理？從司法風紀案談操守的悖論

列車長收到隔離通知？ 台鐵5點聲明證實了

港府強檢油麻地大樓 找出1名確診者

中央社 / 香港27日電

香港當局昨晚突然圍封九龍油麻地3棟大樓，強制大樓內所有人接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢測，結果找到1名確診者。

港府昨晚7時起把油麻地碧街和東安街3棟大樓列為「受限區域」，對居民進行強制檢測，檢測行動今天清晨結束，大樓於6時解封。

據公布，有330名居民在行動中受檢，當中1人確診感染病毒，病患與密切接觸者各被送往醫院及檢疫中心。

港府自上週起突擊檢測有確診病患的大樓或區域，如果某大樓有1人確診，當局會強制大樓所有人接受檢測；如果有多棟相連大樓都出現確診案，當局就會把所鄰近大樓列為「指定區域」或「受限區域」，採取不同級別的防疫措施。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

港府圍封油麻地3大樓強制檢疫 目標明早6點完成檢測

港府再祭無預警封區 油麻地3大樓遭強制檢疫

港府延長防疫措施一週 餐廳晚間續禁內用

香港國泰機組員檢疫 每月多燒5000萬美元

相關新聞

若窮國沒有疫苗 先進國家將承擔半數經損

2021 年雖然有疫苗曙光，但大多數疫苗都運往先進國家，今年許多國家很有可能等不到疫苗。疫苗不平等將對經濟造成衝擊，一項新研究發現，即使先進國家普遍實施疫苗接種，若其他國家沒有疫苗，2021 年所有損失的經濟成本，半數將由發達經濟體承擔。

日本疫情未大幅改善 緊急事態宣言可能延長

日本政府為防止新冠肺炎疫情擴大發布的緊急事態宣言期限至2月7日。因東京等地的疫情未大幅改善，政府內部有人主張緊急事態宣言...

疫苗分配引分歧 歐盟擬管制出口南非籲停止囤積

世界經濟論壇受疫情影響改採線上舉行，主辦單位敦促全球合作抗疫，但各國卻因疫苗分配不均出現分歧，歐盟催促藥廠交貨、提議管制...

數據不足！ 歐盟：可能僅授權牛津AZ疫苗給年輕人接種

歐盟藥品管理局（EMA）執行主任庫克（Emer Cooke）暗示，牛津/AZ（Oxford/AstraZeneca）疫苗...

圖表看疫情／印尼染疫總數破百萬 醫療系統瀕臨崩潰

美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）追蹤網站數據顯示，截至台灣27日上午7時，全球至少215萬3477人染疫死亡，至少1億16萬4399例確診。

疫情緊張！醫護人員接種疫苗的急迫性與挑戰

正如去年春，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發大流行以來，許多媒體報導都提到，若要真正控制疫情，恐怕需等到疫苗研發成功之後，但也有不少人擔心疫苗不見得能成功研發出來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。