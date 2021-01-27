港府強檢油麻地大樓 找出1名確診者
香港當局昨晚突然圍封九龍油麻地3棟大樓，強制大樓內所有人接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢測，結果找到1名確診者。
港府昨晚7時起把油麻地碧街和東安街3棟大樓列為「受限區域」，對居民進行強制檢測，檢測行動今天清晨結束，大樓於6時解封。
據公布，有330名居民在行動中受檢，當中1人確診感染病毒，病患與密切接觸者各被送往醫院及檢疫中心。
港府自上週起突擊檢測有確診病患的大樓或區域，如果某大樓有1人確診，當局會強制大樓所有人接受檢測；如果有多棟相連大樓都出現確診案，當局就會把所鄰近大樓列為「指定區域」或「受限區域」，採取不同級別的防疫措施。
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