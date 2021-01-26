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港府再祭無預警封區 油麻地3大樓遭強制檢疫

中央社 / 香港26日電

香港當局今晚再度祭出無預警封區的手段，圍封九龍油麻地3幢大樓，預計以一個晚上的時間，為樓內所有居民強制檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）。

港府宣布自今晚7時起把油麻地碧街和東安街3幢大樓列為「受限區域」，樓內所有人必須受檢，不能離開，直至完成病毒檢測為止。

據星島日報報導，大批警方機動人員今晚7時突然到場圍封，有下班居民到場才知道不能回家；也有居民嘗試要離開遭攔阻。

港府發言人說，當局的目標是在明天上午6時左右完成檢測，以達到病毒清零。

受影響大樓早前已曾接受強制檢測，但發言人說，由於區內感染情況持續嚴峻，在1月11至25日共有超過40例確診，因此當局再次要求區內3幢大樓的居民接受強制檢測。

官方說，「受限區域」的3幢大樓老舊，日久失修，樓內污水樣本檢測也呈陽性，存在傳播風險。

上週末，港府首次引用法令，把佐敦和油麻地約100幢大樓列為強制受檢的「核心區域」，在48個小時內為區內7000多人檢測病毒，結果檢出13例確診。

當時港府採取行動前，有人向媒體放風，結果「核心區域」內有居民先行離開，當局仍在追蹤他們，人數超過400人。

不過，外界和媒體普遍正面看待這次強檢，支持政府今後以同樣方式並果斷地在疫情嚴重的區域實行強檢。

行政長官林鄭月娥今早曾說，今後當局圍封某些區域進行強檢時將會保密，以免影響效果。

新冠肺炎 COVID-19

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