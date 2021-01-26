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港府延長防疫措施一週 餐廳晚間續禁內用

中央社 / 香港26日電

香港當局今天公布延長正在實施的防疫措施一週，這些措施包括餐廳晚間6時以後不能供應內用，以及公共場所不能有超過兩人以上聚集。

香港食物及衛生局副局長徐德義下午在記者會上公布有關決定。

去年11月以來，本地爆發第四波2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫情，當局隨後實施至今最嚴格的防疫措施，除以上述規定外，還勒令所有娛樂場所關閉，比如電影院、按摩院及卡拉OK等。

相關防疫措施預定1月28日屆滿，到時將延長7天至2月3日。

另外，香港最新有64人感染COVID-19，當中63例為本土病例，剩餘1例為境外移入。累計至今，香港有1萬223人確診，172人病逝。

此外，由於新一波疫情持續，部分地方更出現多起確診個案，當局已把4個近期確診個案較多的地方劃為「指定區域」，必要時會在區內採取相應防疫措施。

這4個「指定區域」分別位於佐敦和油麻地、油麻地和旺角、深水埗，以及紅磡。

現行法令規定，如果「指定區域」的大廈過去14天內有一個房屋單位出現一例或以上的確診個案，或其汙水樣本檢測持續呈陽性，當局就會在區內加強檢測。

當局上週首先把佐敦和油麻地、深水埗劃為「指定區域」，其後又在前者劃出一片「核心區域」，強制區內約100棟大樓的居民在48小時內接受病毒檢測，期間所有人不能進出「核心區域」。

當局今後是否會對各個「指定區域」採取更嚴格的檢疫措施，將視乎區內疫情而定。

新冠肺炎 COVID-19

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