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美藥廠研發新疫苗 可有效抗變種病毒

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
美國製藥公司推出針對英國變種病毒的疫苗，也積極著手找尋對抗南非變種體更有效的抗體（圖為疫苗示意圖）。(photo from Wikimedia)
美國製藥公司推出針對英國變種病毒的疫苗，也積極著手找尋對抗南非變種體更有效的抗體（圖為疫苗示意圖）。(photo from Wikimedia)

疫情變種傳播度快，美國製藥公司研發出有效抵抗的疫苗！美國公司25日公佈Moderna疫苗的研究結果，針對最初變種的英國、南非病毒都能抵抗，專家指出，雖然有些研究認為較早推出的疫苗（如輝瑞疫苗）也都還有防護力，但病毒變種速度快，Moderna疫苗的推出得搶快，才能在這場病毒再次變種前取得成效，日前英國監管機構已經批准這項疫苗。

有效克制英國變種

根據《CNBC》報導，總部位於美國麻省的製藥公司Moderna帶來好消息，研究結果顯示這款新式疫苗能對抗變種疫情，面對英國起源、變種的B117病毒效果更好，而起源於南非的B1351則相對沒那麼好，但抗體仍高於初期推出的其他疫苗。

疾病控制中心此前才提過，英國變種疫情會在今年春季成為歐美等地的主要毒株，傳播能力強的B117比原本的病毒高70%，所以專家認為這款疫苗的推出很及時。即便當時還在實驗階段，美國食藥監管局（FDA）就等不及、在去年底就開放授權，讓成年人能使用Moderna疫苗，而英國監管機構日前也跟上批准，預期在春季才能大範圍量產。

與變種病毒賽跑

《英國廣播公司》補充報導，雖然部分研究結論提到，變種疫情仍會受到早期開發的疫苗抑制（像是現在廣泛於英國施打的輝瑞疫苗），但Moderna首席執行官班塞爾就表示，在這場抗疫大戰，人類得採取「積極主動」的態度，畢竟病毒變種速度迅速，搶時間推出與時俱進的疫苗很重要。

但這款抗體在中和南非變種疫情的效率低6倍，這也是不小的隱憂，《新科學人》就報導，Moderna總裁霍格也能理解這項問題，他提到團隊已啟動第三種加強型疫苗的研究，是特別針對南非變種體的版本，確保會在B1351再度變種前，找到解決方案。

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