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中國新增82例確診 吉林再有1死

中央社 / 台北26日電

中國大陸25日共新增82例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中69例為本土病例。北京、上海持續新增確診；吉林省通化市則出現一起死亡病例。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）25日共報告新增82例COVID-19確診病例，其中境外移入有13例，分布於上海8例、廣東2例、福建1例、湖南1例和陝西1例。

25日新增69例本土病例，分別是黑龍江的53例、吉林7例、河北5例、北京2例和上海2例。

吉林省新增1例本土死亡病例，這是繼13日後，中國再新增死亡病例。此前已有8個月未有病患染疫身亡。

吉林省衛健委通報，這名死亡病例出現在通化市。通化是吉林疫情最嚴重的城市，當地現有202例確診，日前已「封城」。

中國國家衛健委統計，中國大陸現有1885例確診，累計治癒出院8萬2676例，累計死亡4636例，累計報告確診8萬9197例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者95萬7984人，還在醫學觀察的密切接觸者有3萬8443人。

在無症狀感染者方面，中國25日新增57例，當天轉確診35例，當天解除醫學觀察25例，還在醫學觀察的無症狀感染者有3萬8443例。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬0158例，其中9056人已經出院，171例死亡。澳門特別行政區共有47例，其中46例已經出院。

新冠肺炎 COVID-19

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