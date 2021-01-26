聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國現首例巴西變種病毒案例 病患有巴西旅遊史
美國25日通報首起巴西變種新冠病毒感染案例，明尼蘇達州衛生官員表示，這名病患近期從巴西返回明尼蘇達州。
明尼蘇達州衛生部表示，醫療人員在這名居住於明尼亞波里斯聖保羅地區的病患身上發現「P.1」變種毒株，病患於1月初發病並被告知進行隔離，實驗室進一步資訊顯示該病患感染巴西變種病毒。
流行病學家正在和這名病患面談以獲得更多疾病、旅遊史、接觸過的人的細節。目前還沒有跡象顯示該變種病毒在明尼蘇達州傳播。
該州流行病學家林菲爾德（Ruth Lynfield）在聲明中表示，該病例及過去幾周在明尼蘇達州發現的三起英國變種病例突顯「為什麼疫情期間盡可能限制旅行是如此重要」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言