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美國現首例巴西變種病毒案例 病患有巴西旅遊史

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國通報首起巴西變種新冠病毒感染案例。法新社
美國通報首起巴西變種新冠病毒感染案例。法新社

美國25日通報首起巴西變種新冠病毒感染案例，明尼蘇達州衛生官員表示，這名病患近期從巴西返回明尼蘇達州。

明尼蘇達州衛生部表示，醫療人員在這名居住於明尼亞波里斯聖保羅地區的病患身上發現「P.1」變種毒株，病患於1月初發病並被告知進行隔離，實驗室進一步資訊顯示該病患感染巴西變種病毒。

流行病學家正在和這名病患面談以獲得更多疾病、旅遊史、接觸過的人的細節。目前還沒有跡象顯示該變種病毒在明尼蘇達州傳播。

該州流行病學家林菲爾德（Ruth Lynfield）在聲明中表示，該病例及過去幾周在明尼蘇達州發現的三起英國變種病例突顯「為什麼疫情期間盡可能限制旅行是如此重要」。

新冠肺炎 COVID-19

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