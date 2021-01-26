日本緊急狀態可能延長

基於新冠疫情仍未完全消退，日本政府短期內可能難以解除緊急狀態，當局本周評估第二度緊急狀態的成效時，可能延長或擴大這項原定2月7日結束的措施。

日相菅義偉本月稍早曾說，可能需時兩周時間，才能壓低每日新增確診病例，而日本二度宣布東京進入緊急狀態，到22日已滿兩周，目前看來日本至少抑制住新增確診人數。東京25日新增確診病例為618例，為近一個月低點。

然而，日本東北大學病毒學教授、政府抗疫顧問團隊成員押谷仁指出，日本專家將以去年耶誕節前的確診數為基準，評估緊急狀態的成效，但須等到本周才能看出確診數的趨勢。

富士新聞網（FNN）則報導，當局正討論是否延長緊急狀態，可能再延長一個月，這將取決於本周確診數。公衛專家與官員擔憂，日本這次為期一個月的緊急狀態，可能不足以遏止疫情，因為這回進入緊急狀態時的每日確診數比上次多，實施時間比上次短、也沒那麼嚴格。