吃進口貨感染新冠肺炎？中國專家：機率比空難低

中國防疫專家張文宏說，目前沒有發現因為食用進口冷鏈食品而感染新冠肺炎的病例，「這個概率已經接近於比空難都低的時候」。但他也說，現在沒有，不能保證將來一定會沒有。

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏24日在中國央視播出的節目中，談到該如何看待進口冷鏈產品與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）傳播風險。

他說，只看機率的話，到現在為止，中國人因為買國外進口的東西而被感染的事，一例都沒有發生。這也說明海關對進口貨品多次消毒殺菌，這方面做得不錯。

對於進口冷鏈食品包裝病毒核酸檢測陽性問題，張文宏表示，表面包裝有陽性很正常的，國外疫情很厲害，對進口品只能做到表面的消毒殺菌，因此還是會有輸入的風險。

他說，到目前為止中國消費了無數的海鮮，買了無數的東西。根據中國疾控中心公布的消息，還沒有發現因為食用進口冷鏈食品而感染COVID-19的病例。

但張文宏也說，現在沒有，但也不能保證將來一定會沒有。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友24日在接受央視新聞採訪時也對進口水果病毒檢測陽性的問題表示，病毒在保存水果這樣的溫度下存活時間短，核酸檢測呈陽性，不一定代表有傳染性；只要吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染的風險。

澎湃新聞報導，中國疾控中心去年10月在官網宣布，在對青島本土疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚的外包裝陽性樣本中檢測分離到COVID-19活病毒。這是國際上首次在冷鏈食品外包裝上分離到活的病毒，並宣稱接觸活病毒汙染的外包裝可導致感染。

上海疾控微信公眾號今天發布文章，建議在處理冷鏈食品特別是進口冷鏈食品時佩戴醫用口罩、手套；在通風環境下拆開外包裝；浸泡清洗；熟食；烹飪所用廚具進行煮沸消毒等。