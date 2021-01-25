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疫情擋不住！港府批准緊急使用BioNTech疫苗

中央社 / 香港25日電
香港當局今天批准緊急使用中國復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗。圖／香港中通社資料照
香港當局今天批准緊急使用中國復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗。圖／香港中通社資料照

香港當局今天批准緊急使用中國復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫苗。

港府公布，食物及衛生局局長25日依據預防及控制疾病（使用疫苗）規例，認可BioNTech疫苗在港緊急使用。

公布表示，局長在參考COVID-19疫苗顧問專家委員會的意見後作出有關批示；專家委員會認為，在當前疫情下，使用相關疫苗做為預防COVID-19的效益大於風險。

港府指出，首批100萬劑疫苗預計於2月底由德國運抵香港，港府完成質檢後，會盡快為市民接種。

港府去年底公布對外採購了3種疫苗，它們是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）的滅活疫苗、復星醫藥和德國BioNTech的核糖核酸（mRNA）疫苗、英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學研發的不可複製性病毒載體疫苗。

由於科興尚未向港方提交臨床數據，而阿斯特捷利康也沒有那麼快供貨，目前港府只能使用BioNTech疫苗。

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