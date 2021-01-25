香港將使用中醫治療新冠肺炎輕症病患

香港明天起將為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）輕症病患提供中醫治療，治療藥方有中國大陸已採用的藥方，也有清朝沿用至今的藥方。

香港第四波疫情持續反覆，今天新增確診病例73例，其中63例為本土病例。

衛生署和醫院管理局今天舉行聯合記者會，公布疫情最新情況。相關官員宣布，明天起在機場附近的亞洲博覽館社區治療設施為確診病患提供中醫治療。

亞博館社區治療設施專收COVID-19輕症病患。中文大學中醫學院副院長林志秀在記者會上說，病患可選擇是否使用中醫治療，但如果病人肝腎不好，又或對中藥敏感，將不獲提供中醫治療。

據說，中醫治療COVID-19主要是從清肺排毒、益氣養陰出發，使用了大陸治療的藥方，以及清朝沿用至今的藥方。

林志秀說，在大陸，中醫是治療COVID-19的重要組成部分，臨床有效率達9成以上，也有效緩解病人的症狀，以及提升治癒率和減少輕症變為重症。

醫管局總行政經理黃巧雲說，他們自去年4月起試用中醫治療COVID-19，在治療病患呼吸短促上有成效。