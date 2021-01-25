港佐敦受限區解封 7000受測者中13人確診

香港當局上週末因為新冠肺炎疫情而圍封了佐敦道及油麻地一帶住宅區，經過兩天強制檢疫，今天凌晨解封，共找到13名確診者。

綜合本地媒體的報導，今天凌晨3時30分左右，當局解封「受限區域」，區內7000名接受病毒檢測的居民中，有13人確診。

在圍封期間，由於有人提前離開，也有住戶沒有應門，當局後續還會追蹤這些居民，強制他們接受檢測。

九龍尖沙咀、佐敦道和油麻地一帶兩週前不斷出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，當局22日凌晨突然宣布把佐敦道和油麻地一帶約100幢大樓劃為「受限區域」，禁止所有人進出區域，並強制區域內居民接受檢疫。

這是新冠肺炎爆發以來，當局首次禁止任何人進出某個區域。