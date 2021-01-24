香港再添76確診 佐敦封區檢出11例

香港第四波疫情持續嚴峻，今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例76例，昨天遭到封區強制檢疫的佐敦部分地區，迄今已檢出11例確診病例與12個初步確診。

綜合香港01、香港電台報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布，香港新增確診病例76例，其中4例為境外移入；本土72例當中，有27例源頭不明。另外還新增約60個初步確診（一採陽性）。

香港第四波疫情持續嚴峻，當局昨天首度祭出類封城，出動逾3000人封鎖病例頻發的佐敦區4個街道，進行強制檢測，禁止居民出入。

張竹君指出，今天新增本土確診72例，其中23例住在油尖旺區，當中11例來自佐敦「指定區域」；該區域還新增12個初步確診，目前已完成採樣6900個，陽性比率為0.17%。

不過據報導，佐敦昨天封區前消息走漏，有至少2000至3000名居民提前走避。對此，張竹君直言無法追蹤到他們，呼籲這些居民接受強制檢測。

據官方通報，香港迄今累計確診1萬86例，已有169人染疫死亡。