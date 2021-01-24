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部桃轉紅區警戒！三族群全列居家隔離 預計5千人疫情以來之最

確保新冠疫苗儲存安全 乾冰銷售量爆紅

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
為了儲存疫苗，醫院、藥店單位大量採購乾冰。（Photo from網路截圖）
為了儲存疫苗，醫院、藥店單位大量採購乾冰。（Photo from網路截圖）

為了安全保存新冠疫苗，乾冰銷售量暴漲。根據外媒報導，疫苗需要在低溫環境下儲存，才能保持效用，因此實驗室、醫院單位都極需大型冰櫃，但由於冰櫃造價昂貴且無法立即取得，乾冰便成為首選，不但購買量大增，也可以幫助較為小型或者無空間放置大型冰櫃的單位，可以安心購入儲藏疫苗。

CNBC報導，由美國製藥巨頭輝瑞（Pfizer）漢德國BioNTech公司共同研發的新冠疫苗，需要在極其低溫的環境下儲存，因此購買疫苗的醫療單位、政府等，都急需大型冰櫃來存放，然而大型冰櫃造價昂貴，且運送不易，因此取得方便又較為廉價的乾冰就成為儲藏疫苗的首選。

美國紐澤西州的乾冰銷售商Dry Ice Depot表示，以前每天平均運送約5萬鎊乾冰，客戶從餐廳到醫院都有，但近期越來越來自醫院的訂單，運送量也提高到每天7萬鎊。WebMD報導，波士頓的乾冰銷售商表示，乾冰和家用冰箱的冰不同，乾冰是由二氧化碳的固體形式存在。

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