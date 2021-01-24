成本低、易儲存運送 印度疫苗銷窮國

印度生產的疫苗數量佔全球六成，其中包括本土研發的「Covaxin」和英國的「Covishield」兩種。雖疫苗防護力未及輝瑞和BioNTech兩大廠來得高且合法性仍有爭議，但因成本低及較容易儲存、運送的特性，不只讓印度國內能夠迅速接種疫苗，也讓其他較貧窮的小國爭相向印度購買疫苗。

疫苗安全性惹議

BBC報導，Covaxin是由印度本土24年歷史的知名疫苗製造商「婆羅多」(Bharat)所研製，製造商聲稱疫苗可以讓體內的免疫細胞製造新冠病毒的抗體。這款疫苗可以在攝氏2度到8度之間保存品質，增加運送便利性，婆羅多表示，他們目前約有2000萬劑Covaxin存貨，目標在年底前生產出7億劑疫苗。

即便高效率的疫苗產製看似有利控管疫情，印度當地多個公衛團體和議員都對Covaxin的合法性及安全性抱持懷疑態度。反對者表示，Covaxin防範病毒效用的科學報告遲遲沒有公布，官方卻迅速地通過其授權，是拿民眾健康在開玩笑。對此，政府和婆羅多官方均表示疫苗100%安全且會在2月前公布其研究數據，希望民眾放心接種。

易保存性具優勢

根據金融時報數據，目前印度國內流通的Covaxin和Covishield兩款疫苗均在市售冰箱內就能保存，與輝瑞、BioNTech兩大廠疫苗必須在極低溫下才能維持效用相比，更具優勢，雖防護力未經驗證，但對於夏季高溫可達50度的印度來說，保存和運送的方便是國內疫苗的一大優勢。

即使防護力不是最佳，印度疫苗的仍是東南亞多個較貧窮國家的首要選擇。包括不丹、馬爾地夫、孟加拉、尼泊爾和緬甸等國都已經下訂印度生產的疫苗，且印度正計畫將這些疫苗也對斯里蘭卡、阿富汗等國出口，最終目標是成為世界疫苗供應主要國。

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