快訊

曬多久太陽才足夠維生素D？美國皮膚科學會的建議讓人意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港佐敦封區檢疫 官員：可望於25日清晨解封

中央社 / 台北24日電
香港政務司司長張建宗。圖／取自中新網
香港政務司司長張建宗。圖／取自中新網

香港政府昨天封鎖出現多例確診者的佐敦地區部分街道。港府政務司長張建宗今早表示，已有近7000人受檢，檢測結果預計傍晚出爐，有信心能在明天清晨6時解除封鎖。

香港疫情持續嚴重，位於九龍的尖沙咀、佐敦和油麻地（油尖旺區）近期出現多例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診。港府昨天凌晨4時公布，引用「預防及控制疾病規例」（第599J章）權力，限制佐敦數個街區內的民眾出入，所有人須強制接受病毒核酸檢測。

綜合香港電台和商業電台報導，張建宗今天上午8時許前往封鎖區視察後受訪表示，昨天已有近7000人受檢，樣本仍在化驗，預計今天傍晚會有結果。

他說，工作人員今天會再尋找是否有未受檢的「漏網之魚」

張建宗說，有信心在明天上午6時解除封鎖，讓民眾得以上班。

本次「封區」前，已有消息流出，導致部分民眾連夜離開。香港行政長官林鄭月娥昨天受訪時坦言，風聲走漏可能影響成效，港府會總結經驗完善作法。

她也說，日後若出現相似狀況，可能再次採取「封區」檢測措施。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

香港封區抗疫 已有6900人接受檢測

香港昨凌晨突封區 萬人強制檢測

抗疫周年香港增81例確診 累計確診數破萬

香港爆發疫情週年 累計確診破萬例

相關新聞

吉林通化隔離居民稱快斷糧 副市長道歉

中國吉林省通化市因疫情「封城封戶」，有些居民稱已面臨斷糧。通化市副市長蔣海燕今天對「市民生活物資配送不及時、不到位」道歉...

香港佐敦封區檢疫 官員：可望於25日清晨解封

香港政府昨天封鎖出現多例確診者的佐敦地區部分街道。港府政務司長張建宗今早表示，已有近7000人受檢，檢測結果預計傍晚出爐...

大阪染疫死亡病例居日本之冠 疑與高齡化有關

日本大阪府截至23日止，累計確診病例約4萬例，僅約東京都累計確診病例4成，但死亡病例卻以826例超越東京都，居日本之冠，...

進口櫻桃帶病毒 中國專家：吃前清洗應不會感染

江蘇無錫日前發現進口櫻桃的表面核酸檢測陽性，引發民眾緊張；中國疾控中心專家吳尊友說，只要吃水果前用流水清洗，應該就不會有...

痛風口服藥有助抗疫 加拿大研究群：創全球先河

加拿大醫師群表示，一項重大臨床試驗顯示，痛風老藥「秋水仙素」（colchicine）能有效治療2019冠狀病毒疾病（CO...

醫學種族差異 哈佛學者：台灣是解決問題的關鍵

台灣防疫成績傲視國際，哈佛麻州總院副教授張智威說，歐美醫學有種族差異問題，台灣具多元種族及醫學臨床優勢，台灣是解決問題的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。