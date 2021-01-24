香港佐敦封區檢疫 官員：可望於25日清晨解封

香港政府昨天封鎖出現多例確診者的佐敦地區部分街道。港府政務司長張建宗今早表示，已有近7000人受檢，檢測結果預計傍晚出爐，有信心能在明天清晨6時解除封鎖。

香港疫情持續嚴重，位於九龍的尖沙咀、佐敦和油麻地（油尖旺區）近期出現多例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診。港府昨天凌晨4時公布，引用「預防及控制疾病規例」（第599J章）權力，限制佐敦數個街區內的民眾出入，所有人須強制接受病毒核酸檢測。

綜合香港電台和商業電台報導，張建宗今天上午8時許前往封鎖區視察後受訪表示，昨天已有近7000人受檢，樣本仍在化驗，預計今天傍晚會有結果。

他說，工作人員今天會再尋找是否有未受檢的「漏網之魚」

張建宗說，有信心在明天上午6時解除封鎖，讓民眾得以上班。

本次「封區」前，已有消息流出，導致部分民眾連夜離開。香港行政長官林鄭月娥昨天受訪時坦言，風聲走漏可能影響成效，港府會總結經驗完善作法。

她也說，日後若出現相似狀況，可能再次採取「封區」檢測措施。