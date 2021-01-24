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進口櫻桃帶病毒 中國專家：吃前清洗應不會感染

中央社 / 上海24日電
江蘇無錫日前發現進口櫻桃的表面核酸檢測陽性，引發民眾緊張；中國疾控中心專家吳尊友說，只要吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染2019冠狀病毒疾病的風險。圖為貴州省畢節市納雍縣種植的瑪瑙紅櫻桃。(中新社資料照片)
江蘇無錫日前發現進口櫻桃的表面核酸檢測陽性，引發民眾緊張；中國疾控中心專家吳尊友說，只要吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染2019冠狀病毒疾病的風險。圖為貴州省畢節市納雍縣種植的瑪瑙紅櫻桃。(中新社資料照片)

江蘇無錫日前發現進口櫻桃的表面核酸檢測陽性，引發民眾緊張；中國疾控中心專家吳尊友說，只要吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染2019冠狀病毒疾病的風險。

江蘇無錫市梁溪區疾病預防控制中心22日通報稱，發現一份進口櫻桃內表面核酸檢測陽性，這批食品已流入市面，當地已將剩餘食品封存、環境消毒等。

央視新聞23日引述中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友說，一般人吃進口水果並不會感染，理由有三。

第一，保存水果的溫度比冷凍魚肉等食品溫度高，病毒在保存水果這樣的溫度下存活時間短。

第二，核酸檢測呈陽性，有可能是活病毒，也可能是死病毒或病毒片段，不一定代表有傳染性。

第三，只要注意手衛生，吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染的風險。

他表示，隨著冬季全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫情上升，所有境外輸入物品包括水果都有可能受到病毒汙染，但一般來說汙染量很小，通常不會造成感染。反覆接受汙染的人，譬如裝卸工，則可能會受到感染。

新冠肺炎 COVID-19

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