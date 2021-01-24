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醫學種族差異 哈佛學者：台灣是解決問題的關鍵

中央社 / 台北24日電

台灣防疫成績傲視國際，哈佛麻州總院副教授張智威說，歐美醫學有種族差異問題，台灣具多元種族及醫學臨床優勢，台灣是解決問題的關鍵，盼設亞洲研究中心，用科學講台灣故事。

康聯生醫近日邀張智威來台，參與多場演講與座談，盼攜手產官學專家，為台灣生技醫療產業發展把脈。

張智威日前在天下經濟論壇演講時談到，過去200年來，醫學研究多為歐美主導，台灣醫學教育也時常將這些知識奉為圭臬，但這些以白人為主研究結果，有時並無法適切套用在亞洲人身上。

以乳癌為例，張智威表示，2016年美國乳癌篩檢指引建議，女性在50歲前沒有必要篩檢，因為多數美國女性在60歲前不會罹患乳癌，只有極少數在50歲前發病。但台灣及日本都建議女性40歲後開始進行乳癌篩檢，即便是資源較有限的墨西哥，也是從40歲起開始篩檢。

檢視乳癌高風險族群資料，張智威發現西班牙裔、非裔與亞裔族群乳癌高峰都落在40多歲，只有白種人發病高峰落在60多歲。研究發現，若按照人種細分，亞洲女性確診乳癌平均年齡是46歲，比白人女性早了13年。

張智威表示，另一個例子是，為了預防手術後發生深部靜脈栓塞，醫師會視狀況給予抗凝血劑，但抗凝血劑同時會讓術後止血較為困難。相關研究也發現，術後深部靜脈栓塞的發生也有種族差異。

此外，老年人跌倒後的死亡率，亞洲人風險比其他族群高1倍。人體解剖構造如膽管、產道等，以及白血球與免疫反應，不同種族也有些微差異。

張智威認為，歐美醫學研究的種族差異問題，台灣是解決問題的關鍵。因台灣有民主與信用，做出的研究較具有可信度，且台灣有很好醫療照顧體系，以及強大資訊科技。

此外，張智威說，台灣具有多元的種族，成為世上少數可解決此問題的國家，可用科學講台灣故事、民主亞洲故事。

張智威指出，西方研究橄欖油、茶、健身房、馬拉松對健康的益處，台灣可以研究熟悉的擔仔麵、茶飲、廟宇與太極拳。

他說，西方老年人習慣團體治療，與陌生人分享自身經驗，但台灣最流行用LINE互傳長輩圖、早安圖問安；又如台灣坐月子文化，可進一步研究坐月子對健康益處，吸引國際仿效，並加以推廣。

張智威表示，短期內他希望號召哈佛的教授學者，一起設立專門亞洲人研究中心，並與台灣合作，發展亞洲人特有精準醫學。

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