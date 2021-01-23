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香港爆發疫情週年 累計確診破萬例
香港爆發疫情滿一週年，官方今天通報新增81例確診，累計確診數破萬例。另因社區感染持續擴大，港府凌晨起對部分區域進行封區後，下午再通報將6棟大樓納入強制檢測範圍。
據香港電台報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診81例，78例為本土個案，其中35例感染源不明。
根據官方公開資料，香港自去年1月23日爆發疫情後，至今已累計1萬10例確診個案，死亡病例168例。
港府清晨4時起將鬧區佐敦一帶劃為「受限區域」，要求當地民眾留在住處並按政府安排接受強制檢測。截至下午1時，已有3000多名民眾赴臨時採樣站接受檢測。防疫工作人員也已到訪區域內超過50棟大樓，涉及約1000戶。
官方並通報，今天確診的本土個案中，有21例來自佐敦及鄰近的油麻地一帶，其中6例來自指定檢測區域。另有6例住在深水埗區，其中5例來自指定區域。
「指定區域」是港府先前劃定的防疫措施，即大樓內只要有一人確診，其餘住戶都要接受檢測。
另外，佐敦一處養老中心也有一例確診。張竹君憂心，院內可能有小型隱性傳播，目前正在調查感染源。
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