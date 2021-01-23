快訊

泰羽賽／連續化解4賽末點逆轉依瑟儂 戴資穎明再對上馬琳爭冠

舊課綱末代學測考完了！數學近5年最難 快來對五科答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港爆發疫情週年 累計確診破萬例

中央社 / 台北23日電
香港爆發疫情滿一週年，官方今天通報新增81例確診，累計確診數破萬例。 美聯社
香港爆發疫情滿一週年，官方今天通報新增81例確診，累計確診數破萬例。 美聯社

香港爆發疫情滿一週年，官方今天通報新增81例確診，累計確診數破萬例。另因社區感染持續擴大，港府凌晨起對部分區域進行封區後，下午再通報將6棟大樓納入強制檢測範圍。

據香港電台報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診81例，78例為本土個案，其中35例感染源不明。

根據官方公開資料，香港自去年1月23日爆發疫情後，至今已累計1萬10例確診個案，死亡病例168例。

港府清晨4時起將鬧區佐敦一帶劃為「受限區域」，要求當地民眾留在住處並按政府安排接受強制檢測。截至下午1時，已有3000多名民眾赴臨時採樣站接受檢測。防疫工作人員也已到訪區域內超過50棟大樓，涉及約1000戶。

官方並通報，今天確診的本土個案中，有21例來自佐敦及鄰近的油麻地一帶，其中6例來自指定檢測區域。另有6例住在深水埗區，其中5例來自指定區域。

「指定區域」是港府先前劃定的防疫措施，即大樓內只要有一人確診，其餘住戶都要接受檢測。

另外，佐敦一處養老中心也有一例確診。張竹君憂心，院內可能有小型隱性傳播，目前正在調查感染源。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

發起罷捷被查水表？ 警方：因去年秋鬥朝大樓丟雞蛋

愛彼藝術創作委託計劃公開 香港藝術家許方華屏雀入選

香江風情／富香港面臨窮問題

中國人大常委會議閉幕 未涉及反制BNO措施

相關新聞

抗疫周年香港增81例確診 累計確診數破萬

香港今日新增81例新冠肺炎確診，在大陸抗疫一周年之際，香港確診個案突破1萬例。

稱巫術和魔法藥水可以防疫！斯里蘭卡衛生部長確診

斯里蘭卡衛生部長萬尼阿拉齊曾公開贊同以巫術和魔法藥水防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19），不過斯國官員今天表示，...

派專家赴武漢查疫情源頭 世衛：要下結論還太早

世界衛生組織（World Health Organization）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情...

英國變種病毒致死率更高 佛奇：恐損疫苗對抗效果

英國政府官員表示，研究顯示來自該國東南地區的變種新冠病毒致死率恐怕更高；美國國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇...

美CDC：400多萬人打莫德納疫苗 僅10例嚴重過敏

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天說，對莫德納（Moderna）抗2019冠狀病毒疾病疫苗呈現嚴重過敏反應的案例很「罕...

核酸檢測增肛拭子採樣！民眾崩潰：不會室外採集吧？

大規模核酸檢測是大陸防控新冠疫情的重要手段，但無論是透過喉嚨的「咽拭子」或鼻腔的「鼻拭子」檢測，都已經讓不少人感到難受。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。