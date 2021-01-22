武漢封城一周年 重疫之下全球盼喘息

武漢被「封城」的措施開始一周年之際，除了行人依然戴著口罩、華南海鮮市場尚未解封，在這座千萬人口城市幾乎已覺察不到疫情的影響。車水馬龍，人潮川流。

2020年1月20日中國官方首次證實新冠病毒人傳人之後兩天，當局宣布武漢「封城」，開始了一場史無前例的抗疫「戰爭」。武漢經歷了經濟停擺、物流困難、醫療基礎設施崩潰帶來的人道災難。政府調派各地醫護人員赴武漢，輸送緊缺資源，並以創紀錄速度修建臨時醫院，情況初步得到控制和緩解。

3月18日，武漢首次單日新增感染為零。4月8日，武漢居民首度被允許離開該市，「封城」正式結束。武漢雖然「戰勝」了病毒，但也付出慘重代價。根據去年上半年的統計數字，中國官方報告的總共8萬多感染病例中，武漢就佔了5萬例，死亡近3900例。

全球大流行

各國注視武漢命運之時，病毒已開始迅速在全球傳播。1月30日，世界衛生組織宣布新冠病毒傳播為「國際關注的突發公共衛生事件」，3月11日正式將新冠疫情定性為「全球性大流行（Pandemic）」。至此新冠病毒已在全球115國擴散。

至6月底，全球感染新冠病毒的人數突破1000萬，超過50萬人死於新冠肺炎。世界衛生組織9月底的統計數據顯示，全球新冠死亡病例累計已超100萬例，確診病例累計近3325萬例。

新冠疫情全球爆發後，美國、巴西、印度成為重災區。美國的新冠死亡人數高居世界之最。2021年1月19日，該國死於同新冠病毒有關的人數已突破40萬。

第二波疫情

持續76天的武漢封城，堪稱全球最嚴厲的強制措施，以此為樣本的中國式防疫也取得了相應的成效。中國到2020年夏季基本控制了本土疫情，社會生活和經濟逐步回歸常態。

冬季以來，零星本土感染一旦出現，當局就立即採取封城隔離、禁足、全民檢測等嚴厲措施，以期將疫情撲滅在萌芽狀態。2月中旬北京發現數起病例後，多個城區共160萬居民被禁止出京。

北半球各國在經歷了2020年春季的第一波感染高峰後，疫情在夏季趨緩。然而9月中期，尤其是10月以來，歐洲國家的感染和死亡病例驟然上升。專家所預測的更為凶猛的第二波疫情襲來。各國被迫再次採取停擺、禁足等限制措施。

疫苗與病毒溯源

至2021年1月中旬，全球新冠病毒感染人數累計已逼近一億，而死亡人數也已接近兩百萬。

大部分國家將希望寄托在新冠疫苗上。去年12月以來，BioNtech/輝瑞、莫德納（Moderna）公司開發的新冠疫苗在先後美國和歐盟申請上市並已得到批准。接下來是牛津/阿斯利康（AstraZeneca）的疫苗。美國和歐盟已鋪開大規模疫苗接種。中國和俄羅斯也率先為國民接種本國疫苗。

在幾經延遲反復後，2020年12月中旬，世界衛生組織宣布將派遣一個10位科學家組成的團隊到武漢，「與中國同行一起參與並審議有關新冠病毒起源的科學研究，以找出初期病例可能的感染來源」。此前，國際輿論普遍批評中國阻礙世衛專家到疫情始發地進行實地考察，並試圖確立「新冠病毒的源頭並非中國」的論調。

2021年1月14日，世衛組織專家小組抵達武漢，在為期兩周的防疫隔離後，他們將與中方夥伴一同開展溯源調查。

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