上海維持入境隔離7+7天 但申請居家隔離從嚴

中央社 / 上海22日電

中國多地近期紛紛把入境隔離檢疫期加長，上海目前仍維持「7+7」天的隔離措施，但官方今天表示，申請在社區居家隔離者，一律「從嚴從緊」審批。

所謂「7+7」天的隔離措施，是指入境者第一週在飯店集中隔離，符合條件者第二週可以選擇居家隔離。

中新網報導，上海市民政局副局長曾群今天在上海市新冠肺炎疫情防控工作第91場記者會上表示，對入境人員提出在社區居家隔離的，一律從嚴從緊審批，凡申請理由不充分、安裝技防設備條件不具備，或不同意安裝門磁、監視器的，一律不予批准。

獲批居家隔離的人員回居住地隔離前，必須由社區民警當場告知法律責任，提示違規後果，並簽署「居家隔離承諾書」。

居家隔離開始後，還必須在居家隔離戶的門口黏貼醒目的標識，避免其他人員誤闖誤入。

上海啓動「三人小組」（即：社區工作人員、社區衛生中心醫護人員、社區民警）同步接收門磁預警制度，一旦出現門磁警報等情況，警察、社區工作人員等將會第一時間上門核查、排除隱患，如發現居家隔離人員違反規定，一律立即移送集中隔離，並依照有關規定嚴格處置。

針對當前社區居民，曾群說，上海已進一步強化疫情防控措施，如：對非本居住區的人員，必須驗健康碼、測溫後才能進入等。同時，上海將嚴格落實網格化、精細化管理責任，提倡近期「喜事緩辦、喪事簡辦、宴請不辦」。

上海21日新增6例本土2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例，距離上次出現浦東機場工作人員感染約兩個月，近日防疫態勢明顯更加嚴格。

上海以外，多個城市從去年底就開始加碼隔離與健康監測期。北京方面本月19日宣布「14+7+7」健康管理措施，即北京口岸入境人員在14天集中隔離期滿後，繼續7天居家或集中隔離，期滿後再進行7天健康監測，也就是至少隔離21天。

新冠肺炎 COVID-19

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