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香港爆發新冠肺炎週年前夕 疫情依然嚴峻

中央社 / 香港22日電
香港疫情持續。路透社
香港疫情持續。路透社

香港爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）一週年前夕，疫情依然嚴峻，一方面確診病例已接近萬例，另一方面第四波疫情持續擴散，外傳當局可能封鎖出現疫情的社區。

去年1月23日，香港出現首宗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例後，疫情反覆不定，且先後出現四波較為嚴重的疫情。截至今天，香港累計確診病例9929例，168人死亡。

第四波疫情自去年11月爆發至今，嚴重時每天有逾百例確診病例，少的一般也有數十例，令人擔憂疫情是否失控。

上週起，九龍尖沙咀、佐敦道、油麻地和旺角（俗稱油尖旺區）一帶更不斷出現確診者，單是19至21日，區內就有103名確診者。

區內上週末爆發疫情時，港府已對區內20棟大樓發出隔離及檢疫令，強制區內居民接受病毒檢測，並勒令部分人到防疫中心接受隔離。

過去幾天，被強制檢疫的大樓持續增加，昨天就新增了7棟。

當局除了對油尖旺核心區大樓進行強制隔離及檢疫外，還不斷把檢疫範圍向周邊擴散，令大片油尖旺區都納入檢疫範圍，這是COVID-19疫情爆發以來，檢疫範圍最廣的一次。

本地一些媒體今天更報導，當局有意於23日、24日日封鎖大片油尖旺區，規定區內居民有檢測病毒呈陰性證明才可離開被禁區域。

為了遏制疫情，當局已預購了多種疫苗，預計於下月底開始為港人接種。

在飽受病毒蹂躪一年後，目前無論是政府或市民，都期待疫苗可以緩解疫情，但疫苗是否有效，是否會產生副作用，還是未知數。

另一方面，北京為協助香港抗疫而援助興建的一所臨時醫院昨天落成，港府正爭取這所用於隔離醫治確診病患者的醫院於2月投入使用。

這所依照正規醫院而興建的醫院位於大嶼大北部，取名「北大嶼山醫院香港感染控制中心」，是全球首間使用全負壓隔離病房的傳染病醫院，可容納820張病床。

有了這所醫院，外界相信，即使疫情稍有惡化，某種程度上也可以減輕香港公立醫院的壓力。

新冠肺炎 COVID-19

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