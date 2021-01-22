中南海所在地 北京東西城區全員核酸檢測

鑑於有北京市大興區的武漢肺炎本土確診病患，曾在市中心的西城區活動，轄區涵蓋中南海等黨政機關的北京市西城區及隔鄰的東城區先後宣布，今明兩天將對全區民眾進行核酸檢測。

東城區及西城區位在北京市中心的東西半部，涵蓋二環內所有地區，以及二環外的一小部分。其中，中共黨政核心所在的中南海等多數重要機關、台灣民眾較熟悉的國台辦及海協會等涉台單位，以及金融機構雲集的金融街等機構，都位在西城區轄區內。

新京報報導，西城區及東城區政府新聞辦今早先後透過官方微博，宣布這項消息。

西城區政府指出，本輪疫情發生以來，北京市其他區的確診病例活動軌跡涉及西城區。為此，西城區先前已組織4輪相關行業人員及確診病例活動軌跡所涉相關人員進行核酸檢測，共有45萬餘人次接受檢測，結果均為陰性。

西城區及東城區政府都表示，考慮到近期外部輸入風險增大，為確保全區廣大居民、駐區單位工作人員生命安全和身體健康，區新冠（武漢）肺炎疫情防控工作領導小組決定，於1月22至23日組織區域內全員核酸檢測。

北京市南郊的大興區天宮院街道融匯社區日前爆發本土群聚感染，其中一名確診病例是中國某部委旗下報社的職員，而這家報社即位在西城區的復興門路口旁，對面則是中國國家廣播電視總局、中央人民廣播電台等機構。

北京市21日持續增加3例本土確診病例和1例本土無症狀感染者；且新增2例境外輸入無症狀感染者。其中，3例本土確診病例都來自大興區天宮院街道融匯社區。