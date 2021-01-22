拜登再簽口罩令 示警下月美染疫死亡數達50萬

美國總統拜登上任後隔日，簽署10項應對新冠肺炎的行政命令、行動與備忘錄，並聽取新冠簡報；拜登21日發表談話時，美國防疫首長佛奇（Anthony Fauci）就在身邊，拜登說，「不幸地是死亡人數可能在下個月就會達到50萬人，還會有更多人確診」，他下令全民在公共運輸工具上戴口罩，並要求加速生產防疫物資。

拜登20日簽署「100日口罩挑戰」的行政命令，21日援引「國防生產法」（Defense Production Act），以刺激生產個人防護裝備，此外，拜登發布行政命令，要求全民在機場、班機、火車、渡輪與城際巴士等公共運輸工具上，都要戴口罩。

拜登表示，這是「戰時工作」（wartime undertaking），他會動用國防生產法等其他可行辦法，要求聯邦機構和民間廠商加速生產防疫、病毒檢測、疫苗等種種所需的產品。

拜登說，去年美國無法依賴聯邦政府採取緊急、關注且協調的行動處理問題，現在得承受失敗造成的慘痛代價。

拜登再度批評川普政府的疫苗接種是慘敗，在狀況好轉之前還會惡化，「不幸地是死亡人數可能會在下個月達到50萬人，確診人數還會持續增加，我們不是在一夕之間面臨困境，將會需要幾個月扭轉問題。」

拜登說，政府會解決此事，並擊敗疫情大流行，他要告訴美國人「援助將至」。

根據統計，美國有超過2460萬人感染新冠肺炎，40.8萬人死亡。