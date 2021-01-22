研究：輝瑞產品可抗變種病毒

研究顯示，實驗室測試結果顯示，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的新冠病毒疫苗，能有效對抗在英國發現、傳染性更高的變種病毒，這種病毒已擴散到世界各地。

這項最新研究發表在網站bioRxiv.org，但尚未經過同行審查，這是針對一種合成病毒進行研究，合成病毒有十個突變，是英國B.1.1.7變種病毒的特徵。研究報告的11位作者包括德國生技公司BioNTech共同創辦人兼執行長沙辛（Ugur Sahin）與他的妻子杜勒齊（Ozlem Tureci）。

相較於美國輝瑞藥廠（Pfizer）上周公布的實驗結果，這項最新的令人鼓舞結果，來自對參與實驗者血液的更廣泛分析。輝瑞上周表示，一項類似實驗室研究顯示，輝瑞與BioNTech疫苗能有效對抗名為N501Y的關鍵變異，這種突變存在於在英國和南非擴散的具高度傳染性新變種病毒中。

這項實驗結果帶來更多希望，因為英國通報的新冠肺炎單日染疫死亡人數屢創新高，據信是傳染力更強的變種病毒所致。這也意味疫苗開發目前不必從頭再來。