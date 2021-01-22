WHO擬加速批准新冠疫苗

在全球新冠肺炎疫情持續惡化之際，世界衛生組織（WHO）正準備在未來幾周或幾個月內，批准英國與中國大陸等地研製的幾款新冠病毒疫苗，以便讓貧窮國家也能盡速展開疫苗接種作業。WHO疫苗開發計畫也設定目標，希望今年能供應18億劑新冠疫苗給窮國。

路透報導，WHO領導的「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）一份內部文件指出，WHO正「加速緊急批准」程序，希望今年能配送至少20億劑疫苗到世界各地，其中至少13億劑交付給窮國。

COVAX則在21日表示，希望能透過一項先進國家的承諾，在今年配送18億劑疫苗給92個合格國家。南韓預期，未來幾周可望收到首批COVAX疫苗。

路透引述COVAX的文件指出，WHO可能於1月或2月批准英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發、由印度血清研究所（SII）所生產的新冠疫苗，並可能在2月下半月批准交由南韓SK生物科學公司生產的同款疫苗。根據這份文件，WHO預料將在2月底批准莫德納（Moerna）生產的新冠疫苗，之後預料在5月或6月批准嬌生（J&J）開發的新冠疫苗。WHO已在去年12月批准輝瑞與BioNTech共同開發疫苗。

文件指出，WHO也在考慮盡快批准兩款分別由中國國藥集團與北京科興所開發的新冠疫苗。這兩家公司已向WHO申請，已將自身所研發的新冠病毒核准，WHO可能最快3月做出決定。全球新冠疫情持續惡化，世界各地單日病故人數在20日創新高，德國累計病歿人數也超過5萬人。

歐洲國家開始加嚴口罩相關規定，德國已強制要求民眾在搭乘大眾運輸工具、進入超市或進入工作場所時，必須配戴醫用外科等級以上的口罩，布口罩不合格。