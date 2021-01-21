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香港新增70例確診 16起源頭不明

中央社 / 台北21日電

衛生官員今天通報，香港新增70例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中63例本土疫情中，有16起源頭不明。

官方香港電台報導，港府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布了上述數據。

另據報導，一名74歲女性患者染疫後下午離世，目前為止已有167人病故。

此外，北京援助興建的臨時性「北大嶼山醫院香港感染控制中心」昨天落成並舉行交接，港府爭取這所用於隔離醫治2019冠狀病毒疾病患者的醫院於2月投入使用。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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