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中國媒體批西方淡化輝瑞疫苗危險性

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 中國官媒連續多日發布報導批評輝瑞/BioNTech疫苗等西方國家生產的新冠疫苗，同時吹捧中國自身生產的新冠疫苗是更安全、更容易取得的。與此同時，中國疫苗已經在巴西、印尼、土耳其等地推出，但因為相關數據披露不足而遭到西方國家批評。

中國官媒《環球時報》在過去一周發表了數篇文章批評西方的疫苗和接種計劃。當中有一半報導提到，在挪威，數十名身體虛弱者在接種輝瑞/BioNTech合作研發的疫苗後身亡。

挪威當局尚未把施打新冠疫苗與上述死亡案例做連結，也在1月18日表示，他們並不打算改變使用輝瑞/BioNTech疫苗的政策。

對於挪威有人施打疫苗後身亡的事件，《環球時報》在一篇1月15日的評論中，借此指責美國和英國主流媒體「刻意淡化死亡案例」而且「利用宣傳權力宣傳輝瑞疫苗、污蔑中國疫苗」。

評論提到: 「這些西方主流媒體在中國疫苗出現負面消息時會立即歡呼，並且試圖在大眾心中強化其影響。」

該評論還提到，巴西一名自願參與科興疫苗實驗者的死亡一度是西方媒體的焦點，但是之後在當局確認他的死亡與接種疫苗無關時，西方媒體又頓時失去興趣。

中國官媒央視海外版電視台CGTN的主播劉欣上周六(1月16日)在微博上發布了一張未經核實的未公開報告截圖，稱在德國有10人在接種新冠疫苗後死亡。

她在推文中寫道: 「無法獨立核實但這令人擔憂...做個追蹤報導如何? 哈囉??? @BBCWorld @CNN @AP @Reuters」

環球時報在周二的一篇報導當中，引述中國專家說，在死因調查結果出爐前，澳洲應該考慮叫停批准輝瑞疫苗的行政程序。該報導也說澳洲應該購買中國生產的疫苗，「它相對安全因為技術較成熟」。

環球時報也稱中國疫苗更便宜、更容易運送，並稱輝瑞疫苗是不可靠的供應商，為了優先提供給美國而犧牲其他國家需求。

輝瑞代表在一封電子郵件中說: 「對我們的藥物監管而言，臨床實驗以外的負面事件報導是很重要的素材。」

輝瑞上周表示，他們會稍微放緩新冠疫苗供應給歐洲的速度，以便為了提升生產效率做一些生產上的調整。

輝瑞疫苗最終階段的臨床試驗中表示該疫苗的有效率為95%且沒有重大安全隱患。

張慈/楊威廉 (路透社)

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