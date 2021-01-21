百萬YouTuber莫彩曦曝爺奶在美確診 住院一天14萬還被趕出院

擁有118萬訂閱數的YouTuber「莫彩曦Hailey」定居在台灣生活，但日前她透過影片分享，住在美國猶他州、高齡79歲奶奶與81歲的爺爺陸續確診新冠肺炎（COVID-19），爺爺本想讓症狀較嚴重的奶奶留在醫院長期治療，但卻因為住院一天就要花費5千美金（約台幣14萬元）而作罷，且只要症狀稍有好轉就被趕回家自行療養，讓她相當心痛不捨。

莫彩曦分享與爺爺奶奶視訊的畫面，爺爺表示有天起床發現奶奶發燒102°F（約38.9°C），有預感奶奶應是感染新冠肺炎，於是就直接叫了救護車，而到醫院檢測後確診，經過幾天治療後就回家自行療養。

令人詫異的是，爺爺並未接受任何檢測，但醫生就以「家人都確診了」為由，直接告訴他也確診，爺爺聽了醫生的宣告卻也忍不住苦笑出來。

這時，莫彩曦非常好奇，明明爺爺認為奶奶還需接受醫院治療，卻將她帶回家自我療養，「她為什麼不能長期住院？」爺爺面露無奈的說，「醫院表面上說要把病人治療好，但實際上只要病人有一點點好轉的跡象，確認病人可以回家休養不死掉，就會讓病人盡快出院」，且住院一天就要花費台幣14萬元，所以保險公司也希望病人盡快出院。

所幸爺爺奶奶在家自行療養的情況良好，兩人逐漸康復。許多粉絲看了影片後都紛紛為爺爺奶奶加油，祝福爺爺奶奶盡早恢復元氣。其中，也有台灣網友有感而發表示，「反觀在台灣的病患還可以住負壓病房住到治癒，希望台灣的某些人不要再浪費健保資源了」。