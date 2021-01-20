香港新增77例本土確診 油尖旺成疫情重災區

香港今天新增77例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，均為本土病例，其中41人居住於油麻地、尖沙咀和旺角地區（簡稱油尖旺區）。今天暫有60多例一採陽性個案，其中約10例也來自油麻地。

綜合香港電台、明報新聞網報導，截至20日凌晨0時，香港新增77例確診中，有37例源頭不明；40例與先前個案相關，香港累計確診達9798例。

報導引述香港衛生防護中心傳染病處主任張君竹下午在記者會中表示，不包括近兩天數字，過去兩週有187例確診居住在油尖旺區，當中100人屬尼泊爾裔，另有24人是印度裔。

張君竹指出，油麻地區人員居住空間較為密集，即使居民有獨立廚房和廁所，也可能共用走廊等設施，判斷當地因而有病毒傳播情況。

另外，香港瑪嘉烈醫院發言人今天公布，院內一名確診的88歲老婦人昨天不治，香港累計染疫死亡病例達166例。