中國：接種COVID-19疫苗已逾1500萬人次

中國國家衛生官員今天說，截至目前，中國大陸已經有超過1500萬人次接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

據中國新聞網報導，中國國務院聯防聯控機制20日下午舉行記者會，中國國家衛生健康委員會疾控局監察專員王斌在會中答覆媒體提問作以上表示。

中國官方先前已下令各地在2月5日前，也就是春節除夕的前一週，完成重點人群5000萬人次的疫苗接種工作。

王斌說，目前疫苗接種工作正在穩步有序的推進，整體工作非常順利，中方按照城鄉分開、口岸優先、區分輕重緩急穩妥有序的原則逐步推進。截至目前，接種量已經超過了1500萬人次。

她說，春節之前，還是按照目前的策略和工作計畫正常的推進相關工作。隨著接種工作的不斷推進，也會根據工作的需要和接種計畫，把接種人群逐漸擴大到包括兒童、老年人這樣的一般人群，能夠讓預防接種發揮更大的實際效果，為疫情防控工作更有助力。

中國已於上月15日展開重點人群的緊急接種工作，目前正針對醫療、交通、運輸、檢疫、出國等重點人群施打COVID-19疫苗，首批預計接種5000萬人次。第一針將於1月15日接種完成，間隔2至4週後，第二針於2月5日完成。

山西省日前已宣布，2月5日以後將針對一般民眾的疫苗接種需求，開展相應的接種準備工作。

中國此前表示將為全民免費接種COVID-19疫苗。不過目前進行的緊急接種，排除慢性病患者、孕婦、哺乳期婦女以及18歲以下、59歲以上民眾。