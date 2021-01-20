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中國大陸加碼防疫 春節返鄉須持7日內核酸檢測證明

中央社 / 台北20日電
中國國務院聯防聯控機制今天宣布，春節返鄉人員必須持7日以內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）核酸陰性檢測證明才能夠返鄉，同時當地基層政府要對這些人進行網格化管理。 歐新社
中國國務院聯防聯控機制今天宣布，春節返鄉人員必須持7日以內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）核酸陰性檢測證明才能夠返鄉，同時當地基層政府要對這些人進行網格化管理。 歐新社

中國國務院聯防聯控機制今天宣布，春節返鄉人員必須持7日以內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）核酸陰性檢測證明才能夠返鄉，同時當地基層政府要對這些人進行網格化管理。

據中國新聞網報導，中國國務院聯防聯控機制20日下午舉行新聞發布會，介紹春節前後疫情防控有關情況。中國國家衛生健康委員會疾控局監察專員王斌在會中作以上宣布。

春運」即將在28日開跑，由於疫情持續反彈，中國官方除了宣導「就地過年」，還不斷加碼防疫措施。

王斌表示，中國多地近期發生聚集性疫情，一些波及農村地區，且範圍廣、傳播速度快。針對目前外防輸入、內防反彈的嚴峻形勢，這段時間在幾個方面加強了疫情防控的工作力度。

她說，首先是儘快補齊防控工作中的短板，尤其是在農村地區，擴大了應檢盡檢的範圍。要求全國各地要實行鄉採樣、縣檢測，要求檢測機構要在收到樣本後的12小時內反饋檢測結果。

王斌說，在相關要求裡面，「如果說一定要返鄉，這些返鄉人員要拿著7日以內的核酸陰性檢測證明才能夠返鄉，同時這些返鄉人員回去以後，當地的基層政府要對這些人進行網格化管理」。同時做好隔離場所和檢測能力的準備，一旦發生疫情，能夠快速回應。

第二是持續做好外防輸入的相關工作。在人防方面，要進一步加強入境人員14天集中醫學隔離的措施，結束集中隔離之後，社區也要進一步加強規範化管理。在物防方面，要落實重點行業和單位的責任，從業人員要進一步加強個人防護，這些重點場所、重點工作環境要儘量增加消殺等措施。

第三是堅決果斷地做好發生疫情之後的處置。一旦某個地方發生了疫情，要在第一時間啟動當地的應急指揮體系，盡可能早地擴大核酸檢測範圍，以核酸檢測作為重點擴大預防的範圍，積極爭取防控整個局面的主動性。

第四是繼續加大人群的宣傳教育。公眾要進一步戴好口罩，勤洗手，養成不聚集的衛生習慣。尤其是在「春運」中，每個人都要做好個人防控。希望農村地區的群眾也廣泛地瞭解這樣一些個人防護的基本技能和知識，不紮堆、不聚集。

新冠肺炎 COVID-19 春節 春運

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