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經濟學人預測2021年9趨勢 美續對陸施壓、台積電變得更重要

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聖誕節狂歡過頭 愛爾蘭感染率居冠

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
愛爾蘭因為疏忽，從防疫模範國成了全世界感染率最高的國家。（Photo from網路截圖）
愛爾蘭因為疏忽，從防疫模範國成了全世界感染率最高的國家。（Photo from網路截圖）

愛爾蘭目前新冠感染率居世界第一，起因為聖誕節狂歡過頭。媒體報導，愛爾蘭在疫情剛爆發時，由於有嚴格的封鎖和社交距離規定，因此病例相對較少。然而從去年秋冬第二波疫情開始，愛爾蘭卻變成全世界感染率最高的國家之一，從10萬人中不到10人感染，到突破100人，超過原本居冠的英國（英國感染率約為10萬人中80人）。

聖誕放寬防疫釀禍

經濟學人報導，愛爾蘭在疫情爆發初始，還曾因為嚴格的社交距離措施和及早防禦，贏得稱讚，也順利挺過第一波疫情，比起周邊國家，病例相對少很多。

然而過了聖誕節後，愛爾蘭的病例激增，住院人數不斷攀升使醫療體系近乎崩潰，也成為全世界感染率最高的國家。分析認為，愛爾蘭在12月因應聖誕節，大幅放寬防疫限制，允許民眾聚集慶祝，旅行限制也因此取消三週，然而就是這樣錯誤的決策，導致病毒大流行。

截至1月11日，愛爾蘭每日都有130例以上的新增病例，且感染到變種病毒的人也急速增加。在去年12月中，變種病毒佔總感染數的10分之一，但近期已經增加到佔了一半。愛爾蘭時報報導，愛爾蘭與英國之間的複雜關係，也可能是造成變種病毒急速傳播的原因。

英國變種病毒入侵

12月21日，愛爾蘭政府開始禁止兩國之間的旅行，但是在禁令生效前的前兩週，已經有3萬人從英國出發前往愛爾蘭。同時，來自英國的旅行者可以通過北愛爾蘭進入歐洲大陸，自由穿越邊界。而愛爾蘭的失誤也上升成了政治問題。民族主義反對黨一直呼籲封鎖全島以防疫，在聖誕節前，該黨也建議共和國和北愛爾蘭禁止英國旅客來訪。

但這引起北部工會主義者的批評。本週愛爾蘭政府宣佈，來自英國的旅客必須要出示陰性檢測報告書，但這樣的決定似乎有些太遲，現在愛爾蘭重症監護室的入院率已經大幅超過去年4月，死亡人數也在不斷上升。12月初時每日死亡人數是個位數，現在則天天有約50人死於新冠。

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新冠肺炎 COVID-19 愛爾蘭

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