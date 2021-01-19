疫情持續 入境北京隔離至少21天

北京昨天新增1例本土病例和1例無症狀感染者，大興區天宮院街道4個社區今天中午起採取封閉式管理；北京市政府下午並宣布，對入境人員採「14+7+7」健康管理措施，至少需隔離檢疫21天。

北京市下午舉行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情防控記者會，據中共北京市委宣傳部主辦的千龍網以及共青團北京市委旗下的北青網，北京市政府發言人徐和建在會中作了上述宣布。

他說，近期北京及其他地區相繼出現入境人員結束14天集中觀察後確診並引發本土病例，北京周邊及中國多地也相繼出現零星散發病例和突發聚集性疫情，北京疫情移入風險陡增，防控形勢嚴峻複雜。

徐和建宣布，對於境外以及外地入京人員，在現有政策基礎上，分類實施「14+7+7」健康管理措施，即北京口岸入境人員在14天集中隔離期滿後，繼續7天居家或集中隔離，期滿後再進行7天健康監測。

至於從中國其他口岸入境人員，則要隔離滿21天才可以進入北京，進京後尚須補足7天健康監測，未滿21天已進京的人員則須補足7天居家或集中隔離、7天健康監測。

他又說，入境人員除已實施的14天集中隔離食宿和檢測費用自理之外，因措施調整新增加的集中隔離食宿費用及各類檢測費用等，統一由官方財政承擔；密切接觸者等風險人員，集中隔離期間的食宿費用及各類檢測費用等，也統一由官方財政承擔。

據報導，昨天0至24時，北京新增1例本土確診和1例無症狀感染者。

北京市大興區副區長韓新星下午也在記者會宣布，根據疫情防控需要，今天中午12時開始，對天宮院街道天宮院社區、天宮院西里社區、天宮院中里社區、天宮院南里社區進行封閉式管理，非社區人員、車輛禁止進入，社區居民「只進不出」，全部居家觀察。