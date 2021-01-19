各地疫苗分配不均 世衛批評廠商圖利

(德國之聲中文網) 世界衛生組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周一(1月18日)批評疫苗制造商圖利、疫苗分配不均，認為疫苗先給予富有國家的健康成年人施打，而貧窮國家的老人和醫護人員卻沒有疫苗可打是「不對的」。

世界衛生組織周一起在日內瓦遠端召開為期一周的執行委員會議，秘書長譚德塞一開場就批評疫苗分配不均的問題，指出當世界上50多個富裕國家施打了超過3900萬劑疫苗的同時，某窮國卻全國只有25劑疫苗可打。他說: 「只給了25劑疫苗給這個低收入的國家－不是2500萬，不是25000，而是25。我要直白的說: 這個世界正處於災難性道德淪喪的邊緣。」

他說，不論就字面上還是象征意義上而言，疫苗對所有人來說都是一劑強心針，「但是現在我們面臨的真正危機是，即便疫苗給某些人帶來希望，卻也在世界上有疫苗和還沒有疫苗的國家之間為不平等的高牆添了一塊磚。」

譚德塞也在談話中提到世衛支持的COVAX計劃。該計劃旨在基於需求而非貧富，將疫苗分配到所有國家。他說，COVAX計劃目前已經從5個廠商那裡獲得了20億支疫苗，也有再多買10億支的選擇權。

譚德塞說COVAX計劃在2月起分派疫苗。這個目標可能定得稍微樂觀，因為印度血清研究所還沒確認日期，甚至稱在三、四月以前幾乎不可能推出疫苗。

譚德塞也批評大多數疫苗制造商出於利潤考慮，優先爭取在富裕國家獲得監管批准，而非將疫苗交給世界衛生組織。這番話暗指聯合國衛生機構曾提及的問題，也就是由於疫苗制造商提供的數據短缺，導致世衛無法批准他們的疫苗作為緊急用途。

世衛已經批准輝瑞/BioNTech疫苗作為緊急用途，預計本周會批准莫德納(Moderna)生產的疫苗。

此外，以色列已經與輝瑞公司達成協議，承諾共同分享大量的醫療數據，以交換這個難以取得的疫苗的持續供應。支持者說，這項交易可以讓以色列成為第一個替大部分人口接種疫苗的國家，也能提供有價值的研究數據，幫助世界其他國家。但批評者說，這筆交易觸及了重大的倫理問題，包括可能侵犯隱私權，以及加深世界各國在取得新冠疫苗方面的鴻溝。

由於輝瑞疫苗需要超低溫儲存，它比牛津-阿斯利康疫苗等競爭對手更昂貴，也更難使用，但研究表明它非常有效。據以色列媒體報道，以色列為輝瑞疫苗支付的費用至少比其他國家高出50%。

巴基斯坦、巴西寄望中國疫苗

與此同時，巴基斯坦繼批准了阿斯利康/牛津疫苗作為緊急使用之後，在周一(18日)也給予中國國藥集團生產的疫苗緊急使用許可。該國政府表示正在與更多疫苗制造商洽談中。

該國衛生部長薩爾·蘇坦(Faisal Sultan)表示，在與中國康希諾生物簽訂合約後，該國可以得到數百萬劑疫苗。康希諾生物的疫苗目前在巴基斯坦快要完成第三階段臨床試驗。薩爾·蘇坦說可能在二月中之前就得到初步實驗結果。

蘇坦稱巴基斯坦計劃為全國人口免費施打疫苗，也說私人企業會被允許進口並販售政府所批准的疫苗。但目前巴基斯坦還未下訂任何疫苗。

巴西衛生監管機構周日(1月17日)緊急批准使用科興-阿斯利康共同生產的新冠疫苗，隔天就開始將疫苗分派到27個州，准備在周三展開全面施打。

巴西聖保羅布坦坦研究所18日表示，他們需要中國科興公司在本月底之前提供更多原料，才能達到疫苗生產目標。布坦坦研究所主任Dimas Covas在記者會上說，巴西還在等待中國政府批准科興疫苗出口。

張慈/楊威廉 (路透社、美聯社)

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】