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美中世衛互槓 病毒溯源爭議持續

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國周一 (1月18日) 呼籲中國允許世衛專家小組在武漢采訪「護理人員、康復者和實驗室工作人員」，引來北京不滿。

美國指責中國隱瞞了最初的疫情範圍，呼籲世衛組織帶頭進行透明調查，並批評了這次訪問的前提，根據這些前提，中國專家已經完成了第一階段的研究工作。

美國代表團團長、衛生與公眾服務部的格裡斯比 (Garrett Grigsby)說，中國應該分享所有對從武漢華南海鮮市場采集的動物、人類和環境樣本進行的科學研究。

他對世衛組織執行委員會表示，對這些基因數據的比較分析將有助於 「尋找引發新冠肺炎大流行的疫情的重疊和潛在來源」。

格裡斯比說：「我們有嚴正的責任確保這項重要的調查以可信、客觀和透明的方式進行的。」他還提到了在英國、南非和巴西發現的病毒變種。

中國國家衛生健康委員會衛生應急辦公室主任則回應：「病毒來源的研究具有重要意義。病毒來源的研究是科學性的。它需要協調、合作。我們必須停止任何政治壓力。」

澳大利亞代表團還呼籲世衛組織團隊能夠獲得「相關數據、信息」，並到「關鍵地點」調查。

世衛組織應急負責人瑞安1月15日告訴記者不確定這次專家的武漢行會找到答案：「要完全確定起源是一項艱巨的任務，有時可能需要兩三次或四次嘗試才能在不同的環境中做到這一點。」

中國外交部批外媒

18日的中國外交部例行記者會上，BBC記者三度詢問中國官方有關病毒起源調查的相關太度和立場，遭到發言人華春瑩斥責。

記者提到，中國官媒加強報導「新冠肺炎疫情多地多點暴發」，並稱這種說法「缺乏科學證據」，質疑「病毒並非起源於中國」是否為中國官方立場。

華春瑩強調，這些問題「本身就是對中國抱有成見」。她說：「中國媒體為什麼不可以報道？難道英國媒體沒有報道嗎？」

她重申：「中國政府的官方立場是，溯源問題是一個非常嚴肅的科學問題，應該由科學家和醫學專家在基於事實的基礎上得出科學結論。」

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

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