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香港顧問專家同意為市民接種BioNTech疫苗

中央社 / 香港18日電

協助港府審視2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫苗的顧問專家委員會，今天宣布同意可以為港人接種由中國大陸復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的COVID-19疫苗。

顧問專家委員會傍晚召開記者會，召集人劉澤星表示，委員會曾開會討論疫苗使用問題，會上一致同意，批准復星醫藥及BioNTech合作研發疫苗可在港「緊急使用」。

他說，委員會將會向官方食物及衛生局提交相關建議，再由當局作出決定。

對於挪威有多名老人接種BioNTech疫苗後死亡，劉澤星表示，希望復星醫藥能夠提供更多臨床資料等，但委員會認為，整體而言，市民接種BioNTech疫苗的得益大於風險。

港府已與3家疫苗製造商達成採購協議，各採購750萬劑。它們是科興控股生物技術有限公司（Sinovac）的滅活疫苗、復星醫藥和德國BioNTech的核糖核酸（mRNA）疫苗、英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學研發的不可複製性病毒載體疫苗。

據公布，BioNTech疫苗預定下月底才到港，何時開始接種，仍要等待港府公布。

新冠肺炎 COVID-19

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