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香港疫情反彈 確診再破百例

中央社 / 香港18日電

香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情近日再惡化。今天新增107例確診，是近月來的新高並再次破百；這次疫情傳播的地方及群組主要是居於佐敦道和油麻地一帶的尼泊爾裔居民。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會上公布，在107例最新確診病例中，5例為海外移入，102例為本地感染，其中42例找不到源頭。

她指出，近期的確診個案集中在佐敦道和油麻地一帶的社區，今天也不例外，42例找不到源頭的個案中，大部分就在這一帶發現。

佐敦道和油麻地一帶居住了不少尼泊爾裔居民，近期這一帶的確診病例已累計160例，其中1/4感染者是以尼泊爾裔為主的華南裔人。

張竹君說，香港今天突然新增過百例確診個案，與衛生部門自前天起強制佐敦道和油麻地一帶居民檢測病毒有關，過程中找到不少隱形傳播者。

佐敦道和油麻地一帶的大樓上週起爆發疫情，港府隨即於上週六晚間對區內大概20棟大樓實施強制檢疫及隔離措施，16日已為區內3400人進行了病毒檢測，找到不少隱形患者。

香港本地新冠肺炎個案至今累計有9664例。

新冠肺炎 COVID-19

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