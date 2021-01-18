聖誕鬆懈確診暴增 葡萄牙醫療瀕崩潰

葡萄牙首都里斯本確診暴增，公衛系統瀕臨崩潰！過去一週內葡國寫下該國疫情最慘烈的紀錄，確診人均新增病例是全歐最多，18日葡萄牙衛生部長特米多無奈嘆道，暴增的案例讓醫療單位心力交瘁，且多集中在第一大城里斯本，讓該城公衛系統難以負荷，得把病患分流到其他城市。該國專家也批評，目前失控的疫情是因聖誕節放寬防疫的「惡果」。

里斯本醫院超負荷

上週末之前，葡萄牙當局緊急宣布封國，根據《路透社》報導，此舉相當有必要，因為該國疫情猝不及防的暴漲，人均新增病例率是全歐最高，從宣布封國到週日短短3天，人口數僅千萬的葡國就紀錄了破萬新病例，這也是該國從疫情大爆發以來，國內最慘烈的染疫情況。

而這還不是最慘的，葡萄牙的新病例多集中在大城市、首都里斯本，據里斯本最大醫院聖瑪莉亞的主任費羅所說，醫院已經收了超出本能負荷的病人數，他相信這不是特例，各大醫院都出現把急診、重症病床暫時讓給確診者的狀況。目前當局已開始轉移里斯本的部分患者到其他大城，包含該國第二大城波爾圖逐漸擔當分流的重任。

聖誕鬆懈食惡果

但分流只能解決暫時的燃眉之急，據該國公衛部門的報告，下週需要住院治療、隔離觀察的病患只增不減，而且增幅可能比本週還劇烈，這讓衛生部長特米多感到無奈，她表示，醫療團隊和公衛部門總是有個極限，如今，我們無限接近這個極限，意即新增確診病例數快讓葡萄牙公衛系統崩潰。

事實上，歐洲疫情大爆發之際，葡萄牙算是受影響較小的國家，此前還獲得不少國家的綠燈（意指疫情嚴重度不算高，國民可以來往），但為何突然就失控？據《政治報》報導，專家將葡萄牙防疫缺口直指聖誕假期，當時放寬社交禁令，對疫情太過輕忽，如今自食惡果。上週葡國公衛會議也提到，若想把染疫率降回聖誕節前的程度，封國、嚴格的社交禁令起碼需要持續2個月。

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