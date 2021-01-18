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黑龍江肇州縣自行加碼隔離時間 官媒撰文批昏招

中央社 / 台北18日電
近日黑龍江肇州縣自行宣布加碼隔離時間，長達28日，引發議論。 新華社
近日黑龍江肇州縣自行宣布加碼隔離時間，長達28日，引發議論。 新華社

中國本土新冠肺炎疫情再起，各省市的疫情防控持續加嚴，不過近日黑龍江肇州縣自行宣布加碼隔離時間，長達28日，引發議論。官媒批評此為昏招，不但極端，且凸顯地方幹部治理能力不足。

黑龍江省大慶市肇州縣的疫情防控單位，於14日發布公告稱，由於中國疫情趨於嚴峻，為有效落實防控疫情，因此無論是否來自風險地區，只要從外地抵達肇州縣，均執行「21天集中隔離+7天居家隔離」，總計28天的隔離措施，且隔離費用完全自理。

這條被稱為「史上最嚴的隔離政策」在中國網路上引起議論，不少網友都覺得不可思議，並引來不少批評。

肇州縣「自行加碼」的措施，也讓當局頗有微詞。中共官媒新華社旗下「新華每日電訊」15日刊發評論，批評越過中央而自行加碼的無差別隔離政策「既不科學也不精準」、「不合情理也不合法理」。

評論稱，加碼隔離看似是一個可以杜絕疫情輸入的狠招，但實際上是簡單化、極端化的昏招，不但干擾正常生活、增加防疫人員不必要的工作量，同時暴露地方官員治理能力不足。

文中更措詞強硬指，若這種「昏招」也開始四處傳染，勢必為疫情防控製造新的矛盾和隱患。

不過評論也不忘軟硬兼施，指出黑龍江省的感染案例眾多，已宣布全省進入應急狀態。在這樣的背景下，肇州縣試圖降低疫情輸入風險的初衷可以理解。

該篇文章並再次定調，疫情防控應該要遵循中央指示與要求，落實科學防疫、精準防疫，地方不應「放水」，也不該隨意「加碼」，「是否需要集中隔離或居家隔離，應該隔離多久，有關部門早有明確說法」。

新冠肺炎 COVID-19 黑龍江

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