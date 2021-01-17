快訊

棒球／威廉波特英雄又少一人 中華隊鐵捕凃忠男過世

河北病毒檢測出包 謊報全員陰性又冒出3例陽性

中央社 / 上海17日電
河北省邢台市召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，就疫情防控工作和隆堯縣出現病例的情況進行了通報。邢台市委常委、宣傳部長戎陽在發佈會上介紹，根據目前核酸檢測結果，隆堯縣出現2例確診病例和1例無症狀感染者，但有待上級進一步核查。 圖／新華社
河北省邢台市召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，就疫情防控工作和隆堯縣出現病例的情況進行了通報。邢台市委常委、宣傳部長戎陽在發佈會上介紹，根據目前核酸檢測結果，隆堯縣出現2例確診病例和1例無症狀感染者，但有待上級進一步核查。 圖／新華社

中國河北省正值疫情嚴峻之際，卻爆出14日有一縣的病毒核酸檢測結果遭謊報全為陰性，今天才確認有2例確診和1名無症狀感染者。目前公安機關已對涉事者採取刑事強制措施。

綜合央視新聞和北京日報報導，河北邢台市晚間召開2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）的疫情防控新聞發布會，邢台市委宣傳部長戎陽、隆堯縣長王銀明在會上通報檢測被瞞報的這起事件。

據隆堯縣報告，因檢測能力有限，當地第二輪核酸檢測委託濟南華曦醫學檢驗有限公司承擔，該公司收集點翟姓負責人在樣本尚未檢測完成、也不知道已完成檢測數量和結果的情況下，14日向縣衛健局謊報送檢樣本全部為陰性。

到了16日上午，翟性負責人又向衛健部門表示，送檢樣本中有一管有1：10的混檢樣本呈現陽性。

隆堯縣立即對涉及的10名人員進行重新採樣。截至今天，10人中發現3人陽性，其中2例確診，1例為無症狀感染者。

官方稱，公安機關目前已對濟南華曦醫學檢驗實驗室翟姓業務代表採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

據報導，隆堯縣明天開始啟動第三輪全員核酸檢測。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

河北一市頒布最嚴厲封控措施 居民禁出戶、人員禁返家

中國大陸：河北黑龍江疫情均境外移入 防疫出現鬆懈

中國8個月來「染疫第一死」：河北疫情「瘟疫輪迴」的錯亂焦慮

中國新增55例確診 山西有河北移入無症狀感染者

相關新聞

全球嚴陣以待！變種病毒入侵逾50國

紐約時報報導，全球超過50國已檢測到傳染力更強的英國變種新冠病毒病例，包括16日發現變種病毒病例的阿根廷。至少兩個國家因...

新冠疫苗打中國的還是美國？張文宏：入鄉隨俗

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏17日表示，關於「應該打美國疫苗還是中國疫苗」這個問題，未來的一年內，建議有接種意願...

河北病毒檢測出包 謊報全員陰性又冒出3例陽性

中國河北省正值疫情嚴峻之際，卻爆出14日有一縣的病毒核酸檢測結果遭謊報全為陰性，今天才確認有2例確診和1名無症狀感染者。...

圖表看疫情／日本東京1592例創週日新高 阿根廷首見英國變種病毒

日本新冠肺炎疫情延燒，東京都17日新增1592例確診病例，再創週日新高紀錄。另外，日本全境重症患者截至17日為止共有972人，較昨天增加7人，創歷史新高...

美國務院：2019年秋 武漢病毒所已有人出現症狀

美國國務院周五（1月15日）在其網站發表聲明，介紹武漢病毒研究所的活動情況，再次對中國處理病毒疫情的方式提出批評和質疑。此前一天，世界衛生組織10名專家從新加坡飛抵武漢…

黑龍江業務員超級傳播者 到處跑1人傳給吉林98人

中國新冠病毒本土疫情持續延燒，吉林省甚至出現1傳98的超級傳播者。為遏制疫情擴散，河北邢台南宫市昨祭出「最嚴厲的封控措施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。