河北病毒檢測出包 謊報全員陰性又冒出3例陽性

中國河北省正值疫情嚴峻之際，卻爆出14日有一縣的病毒核酸檢測結果遭謊報全為陰性，今天才確認有2例確診和1名無症狀感染者。目前公安機關已對涉事者採取刑事強制措施。

綜合央視新聞和北京日報報導，河北邢台市晚間召開2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的疫情防控新聞發布會，邢台市委宣傳部長戎陽、隆堯縣長王銀明在會上通報檢測被瞞報的這起事件。

據隆堯縣報告，因檢測能力有限，當地第二輪核酸檢測委託濟南華曦醫學檢驗有限公司承擔，該公司收集點翟姓負責人在樣本尚未檢測完成、也不知道已完成檢測數量和結果的情況下，14日向縣衛健局謊報送檢樣本全部為陰性。

到了16日上午，翟性負責人又向衛健部門表示，送檢樣本中有一管有1：10的混檢樣本呈現陽性。

隆堯縣立即對涉及的10名人員進行重新採樣。截至今天，10人中發現3人陽性，其中2例確診，1例為無症狀感染者。

官方稱，公安機關目前已對濟南華曦醫學檢驗實驗室翟姓業務代表採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

據報導，隆堯縣明天開始啟動第三輪全員核酸檢測。