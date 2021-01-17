美國務院：2019年秋 武漢病毒所已有人出現症狀

(德國之聲中文網）美國國務院周五（1月15日）在其網站發表聲明，介紹武漢病毒研究所的活動情況，再次對中國處理病毒疫情的方式提出批評和質疑。此前一天，世界衛生組織10名專家從新加坡飛抵武漢，著手調查新冠病毒的起源。

美國國務院的聲明在開頭寫道：一年多來，中共有系統地阻止了對新冠大流行病起源的透明和徹底的調查，同時投入大量資源進行欺騙和虛假宣傳。 目前全球已有近200萬人死亡，他們的家人理應獲悉真相。只有信息透明，我們才能了解造成這一大流行的原因以及如何預防下一次大流行。

美國國務院承認：美國政府不知道最初將新冠病毒傳播給人類的確切時間、地點或方式。 我們尚未確定疫情是通過接觸被感染的動物而開始，還是中國武漢的一個實驗室發生意外的結果。聲明還批評道中共對有關信息的保密和控制的致命痴迷，以犧牲中國乃至全世界的公共衛生為代價。

最新的情況介紹包括未曾發布的信息以及相關的公開報告，美國國務院認為這其中突出了以下三個值得進一步審查的有關新冠起源的要素，分別是：武漢病毒研究所內部人員患病、該研究所的研究和其秘密軍事活動。

質疑病毒研究所人員零感染

在闡述第一個要素時，聲明指出：美國政府有理由相信武漢病毒研究所內部的多名研究人員於2019年秋天生病，這是在首次確診病例出現之前，其症狀與新冠肺炎和常見季節性疾病一致。 而武漢病毒研究所高級研究員石正麗曾表示該研究所員工和學生在相關病毒方面零感染，新的訊息使人們對其此番表態的可信度產生質疑。

值得一提的是，該聲明發表的當日，石正麗獲得中國人力資源和社會保障部國家表彰獎勵辦公室頒發的中國科學院先進工作者稱號。該病毒研究所發表文章細數石正麗在中國傳染病防控事業做出的重要貢獻，包括她在疫情爆發後，第一時間作為最主要的骨干力量參與到疫情防控的科技攻關中。

美國國務院的聲明另外指出：中共阻止獨立記者，調查人員和全球衛生機構采訪武漢病毒研究所的研究人員，包括那些在2019年秋天患病的人。對病毒起源的任何可靠調查都必須包括對這些研究人員的訪問以及他們之前未曾報告過的疾病。

冠狀病毒研究和秘密軍事活動

關於武漢病毒研究所的研究，美國國務院要求世衛組織調查人員必須獲得在新冠疫情爆發之前武漢病毒研究所在蝙蝠和其他冠狀病毒方面的工作記錄，他們必須全面了解該研究所為何更改並隨後刪除了其與RaTG13和其他病毒有關的在線記錄。;RaIV13是武漢病毒研究所在2020年1月確定為最接近SARS-CoV-2的蝙蝠冠狀病毒（96.2 ％相似）。

美國國務院的聲明在最後一點要素中強調：雖然武漢病毒研究所自稱為民用機構，但美國已確定該研究所與中國軍方在出版物和秘密項目上進行了合作。 2017年以來，武漢病毒研究所一直代表中國軍方進行機密研究，包括實驗室動物實驗。

武漢病毒所再成焦點

一年多前，武漢爆發新冠疫情之後，當地的病毒研究所成為中國內外關注的焦點。是否因為實驗過程中發生意外而造成病毒洩露，全球科學家們對此觀點不一。現在世衛組織即將在武漢展開調查，這個擁有中國最高安全等級病毒實驗室的研究所很有可能成為調查團的關注重點。但是，世衛組織發布的官方行程中並不包括評估實驗室洩漏事故論可能性的工作。

由於病毒起源問題已經被高度政治化，因此專家團並不確定調查工作是否會受到中國當局的阻礙。而學術界指出，病毒溯源工作往往要耗費許多年的時間。

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