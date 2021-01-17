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全球兩百萬人染疫亡 歐最多、大國失控

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
全球逾200萬人因染疫而病故，且數字仍迅速成長。(photo from isreal hayom on google)
全球逾200萬人因染疫而病故，且數字仍迅速成長。(photo from isreal hayom on google)

2019年底開始延燒的新冠疫情，至今已造成全球逾200萬人病故。從2020年初僅在亞洲發酵，逐漸擴散至歐洲的義、西、法、英，緊接著在美國國內大規模爆發，如今遍布世界。從統計中可看出，死亡人數仍以歐洲占最大宗，緊接著才是北美和拉丁美洲。

歐陸流通性易傳播

《CNN》統計，疫情發展近一年間就造成200萬人死亡，相當於一年中每天都有10架載滿544名乘客的A380客機失事，規模無法想像。而其中歐洲合計近50萬人死亡的數字為五大洲之首。

去年三月中開始，疫情在歐洲以義大利為中心迅速向外散播，讓義大利和西班牙的死亡數相繼超越中國，英、法和比利時等歐洲經濟要角，也因為歐洲地區便利的交通及頻繁的商務往來而連帶受影響，死亡數迅速攀升，在全球死亡數前十名的國家中，歐洲國家就佔了四席。

4個月內死亡倍增

Worldometers統計，全球染疫死亡人數在9月25日突破百萬大關，如今不到4個月的時間就翻倍增加，原因出自於美國、巴西、印度和墨西哥等人數眾多的大國疫情爆發，加上氣溫降低後，病毒傳播更加猖獗，醫療量能不足的情況下死亡數與日俱增。

美國迄今已有40萬人因病毒病故，且仍以每日近4000人的速度迅速增加，隨後則是巴西的21萬人、印度15萬人和墨西哥的14萬人。若各國仍無法有效管控疫情，以目前全球每日逾15000人死亡且持續增加的趨勢來看，春天還沒結束，全球就必須再有百萬人與世長辭。

因染疫死亡的人數只經歷不到四個月就翻倍成長。(網路截圖)

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