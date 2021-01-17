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加州疫情嚴重失控 防疫鬆懈之故

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
加州為因應暴增的病患而設立的臨時醫院。(photo from usnews)
加州為因應暴增的病患而設立的臨時醫院。(photo from usnews)

從「抗疫有成」到「宛如死城」，去年三月時，加州做為全美第一個實施禁足令的州，有專家預測當時州內不到2000人因染疫死亡的數字已是顛峰，但如今，加州已有近33000人因病毒喪命，各界都將矛頭指向州政府的「鬆懈」政策。

疫情重創加州產業

《BBC》報導，臨時太平間隨處可見、加護病房爆滿、放棄臨終病人，種種跡象都顯示了加州的醫療體系已經不堪負荷。但疫情重挫的不只是醫護人員的意志力和民眾的健康，還有加州引以為傲的影視及觀光產業。

1955年就開張的首座迪士尼樂園一直是加州的觀光勝地，平均一年可以吸引逾兩千萬人次入園遊玩。不過這個曾是大小朋友們的夢幻國度，如今只能作為大型疫苗接種中心；而同樣受打擊的還有每年創造數百億美元產值的好萊塢影視產業，疫情讓作品拍攝幾乎停擺，即使真的有作品產出，片商也會因無法上映而頓失收入來源，復工遙遙無期。

疫情復甦劍指政府

根據《洛杉磯時報》數據顯示，在去年三月到五月加州實施禁足令的期間，確診和死亡的人數控制得宜，僅有數萬人確診，不到2000人死亡。但到了五月中旬，加州政府開始放寬限制政策，民眾走出戶外接觸人群，根據數據顯示，加州五月開始的餐廳滿座率介於90-100%，病毒就此開始大肆傳播。

迫於工業以及經濟受首波限令影響巨大的壓力，加州的防疫政策鬆綁，效應從七月開始逐漸浮現，確診和死亡數字增加幅度上升，監獄、長照機構開始出現群聚感染。民眾的防疫意識不佳、口罩佩戴率低等因素也為後續的爆發埋下伏筆。

疫苗接種緩不濟急

十二月開始，隨著氣溫降低，加州的確診數字和死亡人數都直線上升。平均每日的死亡人數從十一月時最低僅有30人，到了昨日，一天內就有708人因染疫

喪命，平均每日有四萬多人確診，醫療量能幾近崩潰。

截至昨日，共有約314萬劑疫苗運送至加州，其中約118萬劑已接種，但這僅占加州近4000萬人口的百分之3，且接種速度不如預期。原先加州政府預計在去年底就替州內200萬人施打，但迄今僅完成約一半的數量，這對近乎失去控制的加州疫情來說，無非是一個雪上加霜的消息。

加州每日死亡人數演變圖，以7日平均為單位計算(網路截圖)

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新冠肺炎 COVID-19

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