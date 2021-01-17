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直播／新增1本土病例 案838染疫醫工作同事確診

傳染鏈再拉長 吉林「毒王」已致98人染疫

中央社 / 台北17日電
中國1名由黑龍江移往吉林的新冠肺炎超級傳播者至今已直接或間接傳染98人。新華社資料照片
中國1名由黑龍江移往吉林的新冠肺炎超級傳播者至今已直接或間接傳染98人。新華社資料照片

中國1名由黑龍江移往吉林的新冠肺炎超級傳播者至今已直接或間接傳染98人。這名代稱為「黑龍江省輸入無症狀感染者3」的講師，因皆連在吉林通化和公主嶺兩地授課，傳染給眾多聽講者。

綜合吉林省衛健委與北京日報報導，1月16日吉林省新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本地確診病例10例，其中6例由此前通報的無症狀感染者轉為確診病例。

當中確診的「病例5」，就是日前因「1傳81（人）」登上微博熱搜的黑龍江籍講師。這名來自黑龍江哈爾濱市呼蘭區的45歲男子，5日在黑龍江搭火車時與另外2名無症狀感染者同車廂，12日被列為密切接觸者，在吉林經核酸檢測後呈陽性。

這名男子7日、8日曾到過吉林，8日在公主嶺市范家屯鎮艾尚瀚邦養生會館培訓授課；9日再次到吉林，10日至11日在通化市源升品質生活坊培訓授課。

報導說，算上吉林省衛健委17日通報的內容，這名黑龍江講師已在吉林省直接或間接傳染98人，其中通化市78人，公主嶺市19人，松原市1人。確診病例9人（通化市6人，公主嶺市3人），無症狀感染者89人。

新冠肺炎 COVID-19

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