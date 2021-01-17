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日業者研發消滅新型冠狀病毒LED 已做量產準備
日本業者已研發出可以消滅新型冠狀病毒的高功率LED，且做好量產準備，希望未來跟相關業者合作，將可消滅病毒的LED應用到冷暖空調及空氣清淨機等多項產品上面。
日本讀賣新聞報導，製造發光二極體（LED）的日本大廠「日亞化學工業」，已研發出可以消滅新型冠狀病毒的高功率LED。
日亞化學工業表示，他們跟德島大學教授野間口雅子共同進行實驗，發現只要用一種稱為「深紫外線」（UVC）的光照射30秒，99.99%的病毒就不會活化。
LED發光功率愈大效果愈好，目前日亞化學工業已做好準備，能量產發光功率是以往產品約1.3倍的70毫瓦LED，使用壽命最高可達2萬小時。
業者已捐贈試驗品給德島縣政府等單位，以25公釐間隔配置LED，為可攜帶充電式，只要藉由靠近照射，就能消滅新型冠狀病毒，對無法使用酒精消毒的場所等來說將有幫助。
業者表示，期待這項技術能應用在冷暖空調及空氣清淨機等多方面，他們將和其他業者合作開發商品。
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