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不只雪糕冷凍食品 北京食品廠男廁病毒檢測陽性

中央社 / 台北16日電
據江蘇省官方通報，北京一家食品公司的男廁驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性，生產的麵包部分銷往江蘇宿城區，但尚未進入市面。官方稱相關人員、物品及環境採檢均為陰性。示意圖／ingimage
據江蘇省官方通報，北京一家食品公司的男廁驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性，生產的麵包部分銷往江蘇宿城區，但尚未進入市面。官方稱相關人員、物品及環境採檢均為陰性。示意圖／ingimage

據江蘇省官方通報，北京一家食品公司的男廁驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性，生產的麵包部分銷往江蘇宿城區，但尚未進入市面。官方稱相關人員、物品及環境採檢均為陰性。

江蘇省宿遷市人民政府官方微博宿遷之聲今天發布，宿城區疾控中心於13日晚間11時接獲通報，指出北京一間食品公司男廁的核酸環境樣本檢測呈陽性，這家公司所生產的部分麵包半成品，部分銷往南京後，再運送至宿城區。

通報稱，這批運至宿城區的麵包共268箱，是由當地的大潤發超市訂購。

通報指出，獲報後已經針對宿城區相關人員、物品及環境樣本進行採檢，截至目前共針對16名相關接觸人員、9件麵包半成品及包裝樣品、24件環境樣品進行核酸檢測，結果均為陰性。相關接觸者也進一步執行健康管理措施。

疫情爆發以來，中國多次在不同的外在環境樣本中檢測出核酸陽性，早期是一連串進口冷凍外包裝食品，並引起多位碼頭工人或冷凍倉儲人員被感染；去年底到今年初，則通報多件汽車零件外包裝驗出病毒。

天津市疾控部門14日通報，從當地一家食品公司送檢的雪糕樣本，驗出病毒陽性。

雖然被點名的食品公司尚未做出回應，不過已經引起不少中國網友議論，有些人呼籲公布廠商名字以及麵包流向；有些人感嘆，雪糕跟麵包都不安全了，接下來還什麼麼能吃？另也有人不解「為什麼想起去男廁檢查，女廁有沒有檢查？那麼下一步是不是下水道、化糞池都檢查一下？ 」

新冠肺炎 COVID-19

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